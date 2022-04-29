Teknoloji  Geldi, Samimiyet  Gitti! - Son Dakika

Babalar gününe özel yazıp beslediği "Baba" Türküsü için stüdyo çalışmalarına devam eden Abdurrahman Delen, Mayıs ayında çıkaracağı hazırlıklarını sürdürdüğü yeni şarkısı "Teknoloji" eserinin okumalarına da başladı.

Dijital çağın hastalığı olan teknoloji şarkısı için Delen, şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda teknoloji bağımlılığı ve türleri günümüz insanların en büyük sorunlarından birini oluşturuyor. Öncelikle internet ve oyun bağımlılığı akıllı telefonun gelişimi ile yeni bir boyut kazandı. Telefonlarımızın ve sosyal medyanın hayatımız üzerindeki kontrolü ve bizi nasıl bağımlı bir hale getirdiği düşüncesi ile bu şarkıyı yazıp besteledim. Dijital teknolojiler birçok büyük avantajları beraberinde getirse de sosyal hayatımızı etkilemekte" diye konuştu.

Abdurrahman Delen'in, "Teknoloji" türküsü Mayıs ayında dijital platformlarda müzikseverlerle buluşmayı bekliyor.