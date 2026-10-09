Teoman sahnede kendinden geçti! Kadın sanatçıyla samimi anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Teoman sahnede kendinden geçti! Kadın sanatçıyla samimi anlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teoman, "Zamparanın Ölümü" şarkısını seslendirdiği sırada kendisine eşlik eden kadın sanatçıyla samimi anlar yaşadı. Sahnedeki yakın tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin performansı kameralara yansıdı.

Rock müziğin sevilen isimlerinden Teoman, son sahne performansıyla dikkat çekti. Bir mekanda dinleyicileriyle buluşan ünlü şarkıcı, "Zamparanın Ölümü" parçasını seslendirdiği sırada kendisine eşlik eden kadın sanatçıyla yakın tavırlar sergiledi.

SAHNEDE SAMİMİ ANLAR

Teoman, 2000 yılında yayımladığı Onyedi albümünde yer alan "Zamparanın Ölümü" şarkısını seslendirirken sahneyi kadın bir sanatçıyla paylaştı.

Şarkı boyunca birbirlerine yakın duran ikilinin samimi tavırları dikkat çekti. Performans sırasında kaydedilen görüntülerde Teoman'ın sahnedeki rahat ve eğlenceli halleri de öne çıktı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Uzun yıllardır kendine özgü sahne tarzıyla tanınan Teoman'ın kadın sanatçıyla birlikte sergilediği performans, izleyenlerin ilgisini çekti. İkilinin şarkı boyunca birbirlerine yakın durduğu anlar kameralara yansıdı.

MagazinTeomanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Güreş ringinde korkunç ölüm Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı
Acun Ilıcalı’nın siyah tişört sayısı 1200’e ulaştı, eşi isyan etti Acun Ilıcalı'nın siyah tişört sayısı 1200'e ulaştı, eşi isyan etti
Bursa’da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler Bursa'da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
Otel yemeğinde fare skandalında işler tersine döndü Otel yemeğinde fare skandalında işler tersine döndü
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
09:17
Kerem Demirbay’dan Galatasaray’ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar
Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar
09:11
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde Çuvalla parayı verip alacak
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak
09:03
TFF’de kritik zirve İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu
TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu
08:44
Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
08:30
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
07:14
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
06:40
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
06:25
Türkiye’nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti
Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 09:37:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Teoman sahnede kendinden geçti! Kadın sanatçıyla samimi anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei