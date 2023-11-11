Son Dakika Teoman Haberleri

16:08 Teoman... BOŞLUK BULUNCA KARAKÖY, EMİNÖNÜ GEZİYORUM! Geçtiğimiz günlerde 80 yaşında evleneceğini söyleyen Teoman, tatil yapmadığını bunun yerine boş zamanlarında İstanbul’un tarihi semtlerini dolaştığını söyledi. Uzun zamandır hayatında kimse olmayan ünlü rockçı, bu durumun hatırlatılması üzerine itirafta bulundu.

09:58 Teoman'ın ''En çok evde ilişkiye girmeyi seviyorum'' sözleri ortalığı karıştırdı Türk rock müziğinin efsanesi Teoman, katıldığı bir yayında ''En çok nerede sevişmeyi seviyorsun?'' sorusuna ''Pratik olduğu için evde'' cevabını verdi. Ünlü şarkıcının bu cevabı hayranlarını bir hayli şaşırttı.

22:05 Teoman: 'Beklediğimden çok daha fazla kişi yeni albümümü sevdi' 55 yaşındaki şarkıcı Teoman, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken samimi açıklamalarda bulundu. Teoman, yeni albümü hakkında beklediğinden çok daha fazla kişinin beğendiğini söyleyerek şaşkınlığını dile getirdi. Albümünü küçük bir kitle ve kendisi için yapmış olduğunu belirten Teoman, gençlerin kısa şarkıları sevdiğini ancak kendisinin albümünde 13 dakikalık şarkılar olduğunu ifade etti. Ayrıca Teoman, yaşlanma ve ölüm korkusu hakkında da espri yaparak düşüncelerini paylaştı. Teoman, 12 yıllık arkadaşlığın ardından 2012'de fotoğrafçı Ayşe Kaya ile evlenmiş ancak 2015'te anlaşmalı olarak boşanmıştı.

12:18 Teoman'dan basın mensuplarını konser alanından kovduğu iddiasına cevap Ünlü şarkıcı Teoman, İzmit Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında verdiği konserde basın mensuplarını alandan çıkardığı iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

09:21 Şarkıcı Teoman'dan basın mensuplarını alandan kovduğu iddiasına yanıt 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de konser veren Teoman'ın görevli basın mensuplarını alandan kovduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

10:11 Teoman İzmit Belediyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahne aldı İzmit Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Teoman konser verdi. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, gençlere hitap ederek zaferin önemini vurguladı.

02:58 Zafer Bayramı'nda sahneye çıkan Teoman, basın mensuplarını konser alanından kovdu 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de konser veren ünlü sanatçı Teoman sahneye geç çıktığı için vatandaşların tepkisini çekti. Şarkıcı, konser esnasında menajeri aracılığıyla görevli basın mensuplarını alandan kovdu.

15:06 İzmit Belediyesi, 30 Ağustos'ta Teoman konseriyle bayram coşkusunu taçlandıracak İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için dolu bir program hazırladı. Ünlü şarkıcı Teoman, Kent Meydanı'nda sahne alarak bayram coşkusuna katkı sağlayacak.

16:57 Şarkıcı Teoman'ın "Nevrozumun Zindanı" parçası müzikseverlerle buluştu Türk rock müziği sanatçılarından Teoman'ın gelecek yıl çıkaracağı "Ben, Zargana, Deus Ex Machina" adlı albümünden ilk teklisi "Nevrozumun Zindanı" tüm dijital platformlarda yerini aldı.

16:18 Teoman'ın yeni teklisi yayında Türk rock müziğinin sevilen sanatçılarından Teoman, 'Nevrozumun Zindanı' adını verdiği yeni teklisiyle eserlerine bir yenisini ekledi.

20:16 Listede kimler kimler yok ki! İşte Teoman gibi EYT'li olabilecek ünlüler EYT düzenlemesiyle birlikte birçok vatandaşın emekli olma hayali gerçeğe dönüştü. Düzenlemenin duyurulmasının ardından ünlüler arasında kimlerin EYT'den faydalanabileceği sorusu merak konusu oldu. Daha önce yarı emekli olduğu söyleyen Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu belirtirken, ünlü şarkıcı gibi çok sayıda ünlü EYT'li olabilecek.

21:16 Sevda Mecburi İstikamet'e İhtişamlı Gala Orchestra Content'in yapımını üstlendiği, Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet'in galası Kanyon AVM Paribu Sineverse sinemalarında gerçekleşti. Sinema ve sanat dünyasının bir araya geldiği galada katılımcılar 'Sevda Mecburi İstikamet'in hikayesine ortak oldu.

19:16 Ünlülerin 'yılbaşı Gecesi' Senaryosunu Gülse Birsel'in yazıp, Ozan Açıktan'ın yönettiği komedi filmi 'Yılbaşı Gecesi'nin galası önceki akşam Maslak Uniq'te yapıldı. Filmin galasına katılan ünlü isimler arasında Can Bonomo-Öykü Karayel, Eser-Berfu Yenenler, Demet Evgar ve Teoman yer aldı.

21:16 Sevda Mecburi İstikamet... FİLM MÜZİĞİ TEOMAN'DAN! Filmle aynı adı taşıyan ‘Sevda Mecburi İstikamet’ şarkısı aynı zamanda Teoman’ın uzun bir aradan sonra yaptığı ilk film şarkısı.

02:27 Teoman, konser verdi Türk rock ve pop müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, Bursa'da sahneye çıktı.

13:50 Teoman'ın şarkısının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla açtığı davanın reddine karar verildi Şarkıcı Teoman'ın söz ve müziği kendisine ait şarkısının reklamlarda rızası dışında kullanıldığı iddiasıyla bir prodüksiyon şirketine açtığı manevi tazminat davasının reddine karar verildi.

12:36 Evlilik İtirafı! 'düşük Segment' Çıkışı Tartışma Yarattı Sanatçı Züleyha Ortak, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. 'Züleyha ile Sınırsız Ezgiler' adlı programı sunan sanatçı, özel hayat açıklamasında bulundu. Züleyha Ortak, "Evlenmeyi düşünmüyorum. Hem kendimden daha düşük segmentte birini istemem" diyerek dikkat çekti. İşte detaylar...

12:01 Şarkıcı Teoman, evlilik defterini kapattı: Artık tembellik kariyeri yapıyorum Temmuz ayında verdiği bir röportajda "Her şeye üşeniyorum" sözüyle sosyal medyada viral olan Teoman, bu sefer de tembellik kariyeri yapmaya başladığını açıkladı. Eskisi kadar çalışkan biri olmadığını ifade eden şarkıcı, yaşlandığı için evlilik defterini de kapattığını söyledi.

01:29 Teoman Çapkınlık Turunda Ünlü şarkıcı Teoman, önceki akşam Asmalımescit'de bulunan Corridor'dan çıkarken görüntülendi. Teoman'ın çapkınlık turu yarım kaldı. İşte detaylar...

13:45 Murat Kekilli'den İddialı Çalışma Ünlü şarkıcı Murat Kekilli yeni single çalışması ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Farklı bir versiyonla dinleyici karşısına çıkacak olan Kekilli, iddialı geliyor. İşte detaylar…

11:48 Şarkıcı Teoman'ın ölümden döndüğü saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı İstanbul'un en ünlü mekanlarından birine dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Kafede ünlü şarkıcı Teoman'ın da olduğu belirtildi. 3 kişinin yaralandığı saldırı anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

07:22 Şarkıcı Teoman Ölümden Döndü! İşte O Anlar... İstanbul'un ünlü mekanlarından Lucca'ya alınmayan kişi ya da kişiler mekana ateş açtı. Mekanda şarkıcı Teoman'ın da olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

13:41 Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: Kızı tanımıyorum bile 54 yaşındaki şarkıcı Teoman'ın katıldığı bir partide yakınlaşarak dans ettiği oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, Arslan ile aşk iddiasını yalanlayarak "Kızı tanımıyorum" diye konuştu.

13:14 Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı 54 yaşındaki şarkıcı Teoman'ın katıldığı bir partide yakınlaşarak dans ettiği oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, Arslan ile aşk iddiasını yalanlayarak "Kızı tanımıyorum" dedi.

19:31 Teoman gençlik fotoğrafını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Şarkıcı Teoman, 24 yıl önceki halini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şarkıcının gençlik hali hayranları tarafından beğenildi.

10:56 The Bodrum Cup'ta ödül töreni yapıldı BODRUM'da, bu yıl 33'üncü kez düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ta dereceye girenler ödüllerini aldı 'Hızır 1' teknesi yarışlarda birinciliği elde ederken, ikinciliği 'Usta K', üçüncülüğü ise 'Jasmın 1' teknesi elde elde etti.

11:36 Teoman Sezonun 4. Harbiye Açıkhava Konseri için dün gece sahnedeydi Teoman, Bayhan Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilen 2021 turnesinin İstanbul konserlerinin 4. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava performansı için dün gece sahnedeydi.

18:14 Sanatçı Teoman maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştu: Dosya bilirkişide SANATÇI Teoman'ın, 2016 yılında söz ve müziği kendisine ait şarkının rızası dışında kullanıldığı iddiasıyla Hacı Yatmaz Film Prodüksiyon şirketine açtığı maddi ve manevi tazminat davasında duruşma, dosyanın bilirkişide olması nedeniyle ertelendi.

11:53 Mehmet Teoman'ın hayatı roman! Mehmet Teoman'ın macera dolu renkli yaşamıyla, Türkiye'nin canlı eğlence tarihinin yan yana akıp gittiği nehir söyleşiyi Metin Solmaz yaptı.

08:11 Ali Kocatepe: Nükhet benden intikam alıyor Ali Kocatepe'nin "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum" ve "Benimsin Diyemediğim" adlı bestelerinin albümde yer almasına önce onay verdiği, ancak Teoman ve Kenan Doğulu'nun performanslarını beğenmediği için iznini geri çektiği iddia edildi.

19:47 Paramparça şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Sibel Can "Paramparça " şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler programında söylediği şarkılarla izleyicilerin beğenisini toplayan Sibel Can, "Paramparça l" şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Sibel Can "Paramparça " şarkı sözleri nedir? İşte Sibel Can şarkı sözleri!

13:53 Serhat Teoman diş bakımında Oyuncu, diş tedavisi için bir kliniğe geldiğini söyledi.

21:05 Teoman'ın umutları tükendi! Ünlü rockçı Teoman, önceki akşam Cihangir'de bir kafede görüntülendi

11:39 Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden babası Teoman Deniz'in cenaze törenine katılmayan oyuncu Burak Deniz, "Zamandan dolayı yetişemedim. Aramızda problem yoktu" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

01:05 SİNAN ÇETİN KURALLARA UYMUYOR Teoman ile Sinan Çetin, Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken görüntüledi. 67 yaşında olmasına rağmen geçtiğimiz aylardaki gibi tedbirlere uymayan Çetin'in, maske takmaması şaşırttı

13:05 Oyuncu Burak Deniz'in babası hayatını kaybetti Sevilen oyuncu Burak Deniz'in babası Teoman Deniz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çarşamba günü vefat eden Teoman Deniz, dün İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.

11:11 İmam ürettiği neylerle muhabbethanede genç nefeslere dokunuyor Erzincan'da görev yapan imam Teoman Kayalar, cami bahçesinde bulunan muhabbethanede namaz vakitleri dışında hem ney kursu veriyor hem de ürettiği neyleri öğrencilerine hediye ediyor.

11:02 Teoman Alpsakarya'dan yeni single DJ Teoman Alpsakarya yeni single çalışması ile müzikseverlerle buluştu. Başarılı müzisyen Alpsakarya, efsanevi sanatçı Gülden Karaböcek ile de yeni albüm çalışması için stüdyoya girdiklerini belirtti.

07:47 Derya kuzusu buralarda yenir... En iyi 10 balık lokantası 1) KLASİKLEŞMİŞ BİR MEKANKıyı Balık, İstanbul1966'dan beri Tarabya'da hizmet veren restoran tam bir İstanbul klasiği... Teoman Hünal "Canım başta lakerda, tarama, o eşsiz ılık bombay fasulye pilakisi ve iyi meze çektiğinde şehrin en iyi balık lokantası Kıyı'ya giderim" diyor.

09:17 Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Kadın doğum uzmanı Hüsniye Kadıoğlu, 35 yıllık ürolog eşi Prof. Dr. Teoman Cem'e 10 milyon lira tazminat ve aylık 50 bin lira nafaka talebiyle boşanma davası açtı. Hüsniye Kadıoğlu eşinin kendisini Seyşeller'de aldattığını ve bahsi geçen yazlıkta başka bir kadına ait iç çamaşırı ve prezervatif bulduğunu öne sürdü.

14:14 Son Dakika: Malatya İdmanyurdu, Galatasaray'dan Deniz Pala'yı transfer etti Son dakika habere göre Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Malatya İdmanyurdu, Galatasaray U-19 Takımı forvet oyuncusu Deniz Pala ile her konuda anlaşmaya vardı.

13:38 Çek kürekleri BODRUM TATİLİBir dönem Teoman, Nejat İşler gibi ünlü isimlerle aşk yaşadığı haberleriyle adından söz ettiren Selma Merter, uzun süredir gözlerden uzaktı.

14:43 Malatya İdmanyurdu şampiyonluk parolasıyla transfere başladı 2020-2021 Futbol Sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Malatya İdmanyurdu transfer çalışmalarına şampiyonluk parolasıyla başladı.