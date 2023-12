Son Dakika Teoman Haberleri

Türk rock müziği sanatçılarından Teoman'ın gelecek yıl çıkaracağı "Ben, Zargana, Deus Ex Machina" adlı albümünden ilk teklisi "Nevrozumun Zindanı" tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazıp, Ozan Açıktan'ın yönettiği komedi filmi 'Yılbaşı Gecesi'nin galası önceki akşam Maslak Uniq'te yapıldı. Filmin galasına katılan ünlü isimler arasında Can Bonomo-Öykü Karayel, Eser-Berfu Yenenler, Demet Evgar ve Teoman yer aldı.

Temmuz ayında verdiği bir röportajda "Her şeye üşeniyorum" sözüyle sosyal medyada viral olan Teoman, bu sefer de tembellik kariyeri yapmaya başladığını açıkladı. Eskisi kadar çalışkan biri olmadığını ifade eden şarkıcı, yaşlandığı için evlilik defterini de kapattığını söyledi.

BODRUM'da, bu yıl 33'üncü kez düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ta dereceye girenler ödüllerini aldı 'Hızır 1' teknesi yarışlarda birinciliği elde ederken, ikinciliği 'Usta K', üçüncülüğü ise 'Jasmın 1' teknesi elde elde etti.

The Bodrum Cup'ta ödül töreni yapıldı

19:47

Paramparça şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Sibel Can "Paramparça " şarkı sözleri!

Şarkılar Seni Söyler programında söylediği şarkılarla izleyicilerin beğenisini toplayan Sibel Can, "Paramparça l" şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Sibel Can "Paramparça " şarkı sözleri nedir? İşte Sibel Can şarkı sözleri!