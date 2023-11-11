Son Dakika Teoman Haberleri

- 11.11.2023 11 Kas 16:08 Teoman... BOŞLUK BULUNCA KARAKÖY, EMİNÖNÜ GEZİYORUM!
Geçtiğimiz günlerde 80 yaşında evleneceğini söyleyen Teoman, tatil yapmadığını bunun yerine boş zamanlarında İstanbul’un tarihi semtlerini dolaştığını söyledi. Uzun zamandır hayatında kimse olmayan ünlü rockçı, bu durumun hatırlatılması üzerine itirafta bulundu.
- 08.11.2023 08 Kas 09:58 Teoman'ın ''En çok evde ilişkiye girmeyi seviyorum'' sözleri ortalığı karıştırdı
Türk rock müziğinin efsanesi Teoman, katıldığı bir yayında ''En çok nerede sevişmeyi seviyorsun?'' sorusuna ''Pratik olduğu için evde'' cevabını verdi. Ünlü şarkıcının bu cevabı hayranlarını bir hayli şaşırttı.
- 22.10.2023 22 Eki 22:05 Teoman: 'Beklediğimden çok daha fazla kişi yeni albümümü sevdi'
55 yaşındaki şarkıcı Teoman, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken samimi açıklamalarda bulundu. Teoman, yeni albümü hakkında beklediğinden çok daha fazla kişinin beğendiğini söyleyerek şaşkınlığını dile getirdi. Albümünü küçük bir kitle ve kendisi için yapmış olduğunu belirten Teoman, gençlerin kısa şarkıları sevdiğini ancak kendisinin albümünde 13 dakikalık şarkılar olduğunu ifade etti. Ayrıca Teoman, yaşlanma ve ölüm korkusu hakkında da espri yaparak düşüncelerini paylaştı. Teoman, 12 yıllık arkadaşlığın ardından 2012'de fotoğrafçı Ayşe Kaya ile evlenmiş ancak 2015'te anlaşmalı olarak boşanmıştı.
- 01.09.2023 01 Eyl 12:18 Teoman'dan basın mensuplarını konser alanından kovduğu iddiasına cevap
Ünlü şarkıcı Teoman, İzmit Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında verdiği konserde basın mensuplarını alandan çıkardığı iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.
- 01.09.2023 01 Eyl 09:21 Şarkıcı Teoman'dan basın mensuplarını alandan kovduğu iddiasına yanıt
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de konser veren Teoman'ın görevli basın mensuplarını alandan kovduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
- 31.08.2023 31 Ağu 10:11 Teoman İzmit Belediyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahne aldı
İzmit Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Teoman konser verdi. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, gençlere hitap ederek zaferin önemini vurguladı.
- 31.08.2023 31 Ağu 02:58 Zafer Bayramı'nda sahneye çıkan Teoman, basın mensuplarını konser alanından kovdu
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de konser veren ünlü sanatçı Teoman sahneye geç çıktığı için vatandaşların tepkisini çekti. Şarkıcı, konser esnasında menajeri aracılığıyla görevli basın mensuplarını alandan kovdu.
- 28.08.2023 28 Ağu 15:06 İzmit Belediyesi, 30 Ağustos'ta Teoman konseriyle bayram coşkusunu taçlandıracak
İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için dolu bir program hazırladı. Ünlü şarkıcı Teoman, Kent Meydanı'nda sahne alarak bayram coşkusuna katkı sağlayacak.
- 31.03.2023 31 Mar 16:57 Şarkıcı Teoman'ın "Nevrozumun Zindanı" parçası müzikseverlerle buluştu
Türk rock müziği sanatçılarından Teoman'ın gelecek yıl çıkaracağı "Ben, Zargana, Deus Ex Machina" adlı albümünden ilk teklisi "Nevrozumun Zindanı" tüm dijital platformlarda yerini aldı.
- 31.03.2023 31 Mar 16:18 Teoman'ın yeni teklisi yayında
Türk rock müziğinin sevilen sanatçılarından Teoman, 'Nevrozumun Zindanı' adını verdiği yeni teklisiyle eserlerine bir yenisini ekledi.
- 08.01.2023 08 Oca 20:16 Listede kimler kimler yok ki! İşte Teoman gibi EYT'li olabilecek ünlüler
EYT düzenlemesiyle birlikte birçok vatandaşın emekli olma hayali gerçeğe dönüştü. Düzenlemenin duyurulmasının ardından ünlüler arasında kimlerin EYT'den faydalanabileceği sorusu merak konusu oldu. Daha önce yarı emekli olduğu söyleyen Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu belirtirken, ünlü şarkıcı gibi çok sayıda ünlü EYT'li olabilecek.
- 05.01.2023 05 Oca 21:16 Sevda Mecburi İstikamet'e İhtişamlı Gala
Orchestra Content'in yapımını üstlendiği, Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet'in galası Kanyon AVM Paribu Sineverse sinemalarında gerçekleşti. Sinema ve sanat dünyasının bir araya geldiği galada katılımcılar 'Sevda Mecburi İstikamet'in hikayesine ortak oldu.
- 02.01.2023 02 Oca 09:18 Teoman'dan Gökçek'in "Jelibon rezervi bulunmuş" sözlerine gönderme: Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz
Yılbaşında Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı Teoman, 2023'ün ilk dakikalarında Melih Gökçek'in, "Jelibon rezervi bulunmuş" sözlerine gönderme yaparak, "Biraz önce Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz" dedi.
- 01.01.2023 01 Oca 03:55 MUĞLA-BODRUM 2023'E TEOMAN'LA GİRDİ
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşı konseri Teoman sahne aldı.
- 27.12.2022 27 Ara 19:16 Ünlülerin 'yılbaşı Gecesi'
Senaryosunu Gülse Birsel'in yazıp, Ozan Açıktan'ın yönettiği komedi filmi 'Yılbaşı Gecesi'nin galası önceki akşam Maslak Uniq'te yapıldı. Filmin galasına katılan ünlü isimler arasında Can Bonomo-Öykü Karayel, Eser-Berfu Yenenler, Demet Evgar ve Teoman yer aldı.
- 23.12.2022 23 Ara 21:16 Sevda Mecburi İstikamet... FİLM MÜZİĞİ TEOMAN'DAN!
Filmle aynı adı taşıyan ‘Sevda Mecburi İstikamet’ şarkısı aynı zamanda Teoman’ın uzun bir aradan sonra yaptığı ilk film şarkısı.
- 17.12.2022 17 Ara 02:27 Teoman, konser verdi
Türk rock ve pop müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, Bursa'da sahneye çıktı.
- 15.11.2022 15 Kas 13:50 Teoman'ın şarkısının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla açtığı davanın reddine karar verildi
Şarkıcı Teoman'ın söz ve müziği kendisine ait şarkısının reklamlarda rızası dışında kullanıldığı iddiasıyla bir prodüksiyon şirketine açtığı manevi tazminat davasının reddine karar verildi.
- 26.10.2022 26 Eki 12:36 Evlilik İtirafı! 'düşük Segment' Çıkışı Tartışma Yarattı
Sanatçı Züleyha Ortak, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. 'Züleyha ile Sınırsız Ezgiler' adlı programı sunan sanatçı, özel hayat açıklamasında bulundu. Züleyha Ortak, "Evlenmeyi düşünmüyorum. Hem kendimden daha düşük segmentte birini istemem" diyerek dikkat çekti. İşte detaylar...
- 30.09.2022 30 Eyl 12:01 Şarkıcı Teoman, evlilik defterini kapattı: Artık tembellik kariyeri yapıyorum
Temmuz ayında verdiği bir röportajda "Her şeye üşeniyorum" sözüyle sosyal medyada viral olan Teoman, bu sefer de tembellik kariyeri yapmaya başladığını açıkladı. Eskisi kadar çalışkan biri olmadığını ifade eden şarkıcı, yaşlandığı için evlilik defterini de kapattığını söyledi.
- 11.03.2022 11 Mar 01:29 Teoman Çapkınlık Turunda
Ünlü şarkıcı Teoman, önceki akşam Asmalımescit'de bulunan Corridor'dan çıkarken görüntülendi. Teoman'ın çapkınlık turu yarım kaldı. İşte detaylar...
- 12.02.2022 12 Şub 13:45 Murat Kekilli'den İddialı Çalışma
Ünlü şarkıcı Murat Kekilli yeni single çalışması ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Farklı bir versiyonla dinleyici karşısına çıkacak olan Kekilli, iddialı geliyor. İşte detaylar…
- 06.02.2022 06 Şub 11:48 Şarkıcı Teoman'ın ölümden döndüğü saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'un en ünlü mekanlarından birine dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Kafede ünlü şarkıcı Teoman'ın da olduğu belirtildi. 3 kişinin yaralandığı saldırı anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
- 06.02.2022 06 Şub 07:22 Şarkıcı Teoman Ölümden Döndü! İşte O Anlar...
İstanbul'un ünlü mekanlarından Lucca'ya alınmayan kişi ya da kişiler mekana ateş açtı. Mekanda şarkıcı Teoman'ın da olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
- 11.01.2022 11 Oca 13:41 Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: Kızı tanımıyorum bile
54 yaşındaki şarkıcı Teoman'ın katıldığı bir partide yakınlaşarak dans ettiği oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, Arslan ile aşk iddiasını yalanlayarak "Kızı tanımıyorum" diye konuştu.
- 11.01.2022 11 Oca 13:14 Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
54 yaşındaki şarkıcı Teoman'ın katıldığı bir partide yakınlaşarak dans ettiği oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, Arslan ile aşk iddiasını yalanlayarak "Kızı tanımıyorum" dedi.
- 05.12.2021 05 Ara 19:31 Teoman gençlik fotoğrafını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Şarkıcı Teoman, 24 yıl önceki halini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şarkıcının gençlik hali hayranları tarafından beğenildi.
- 24.10.2021 24 Eki 10:56 The Bodrum Cup'ta ödül töreni yapıldı
BODRUM'da, bu yıl 33'üncü kez düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ta dereceye girenler ödüllerini aldı 'Hızır 1' teknesi yarışlarda birinciliği elde ederken, ikinciliği 'Usta K', üçüncülüğü ise 'Jasmın 1' teknesi elde elde etti.
- 09.10.2021 09 Eki 17:44 Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!
İREM HELVACIOĞLUAkrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!
- 20.09.2021 20 Eyl 11:36 Teoman Sezonun 4. Harbiye Açıkhava Konseri için dün gece sahnedeydi
Teoman, Bayhan Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilen 2021 turnesinin İstanbul konserlerinin 4. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava performansı için dün gece sahnedeydi.
- 16.05.2021 16 May 07:31 'Sizi vücutlarınızdan, kıyafetlerinizden, mesleklerinizden, cüzdanlarınızdan, aile tarihinizden, sevilmemiş yerlerinizden bağımsız olarak seviyorum!'
Ekip içinde adım 'Kalben muhabiri'ne çıkacak kadar çok röportaj yaptım onunla. Bu kez evinin önündeki güzel yeşillikte bir araya geldik.
- 24.03.2021 24 Mar 18:14 Sanatçı Teoman maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştu: Dosya bilirkişide
SANATÇI Teoman'ın, 2016 yılında söz ve müziği kendisine ait şarkının rızası dışında kullanıldığı iddiasıyla Hacı Yatmaz Film Prodüksiyon şirketine açtığı maddi ve manevi tazminat davasında duruşma, dosyanın bilirkişide olması nedeniyle ertelendi.
- 14.03.2021 14 Mar 11:53 Mehmet Teoman'ın hayatı roman!
Mehmet Teoman'ın macera dolu renkli yaşamıyla, Türkiye'nin canlı eğlence tarihinin yan yana akıp gittiği nehir söyleşiyi Metin Solmaz yaptı.
- 01.03.2021 01 Mar 08:11 Ali Kocatepe: Nükhet benden intikam alıyor
Ali Kocatepe'nin "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum" ve "Benimsin Diyemediğim" adlı bestelerinin albümde yer almasına önce onay verdiği, ancak Teoman ve Kenan Doğulu'nun performanslarını beğenmediği için iznini geri çektiği iddia edildi.
- 25.02.2021 25 Şub 19:47 Paramparça şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Sibel Can "Paramparça " şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında söylediği şarkılarla izleyicilerin beğenisini toplayan Sibel Can, "Paramparça l" şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Sibel Can "Paramparça " şarkı sözleri nedir? İşte Sibel Can şarkı sözleri!
- 26.11.2020 26 Kas 13:53 Serhat Teoman diş bakımında
- 21.11.2020 21 Kas 21:05 Teoman'ın umutları tükendi!
Ünlü rockçı Teoman, önceki akşam Cihangir'de bir kafede görüntülendi
- 18.11.2020 18 Kas 11:39 Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden babası Teoman Deniz'in cenaze törenine katılmayan oyuncu Burak Deniz, "Zamandan dolayı yetişemedim. Aramızda problem yoktu" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
- 14.11.2020 14 Kas 01:05 SİNAN ÇETİN KURALLARA UYMUYOR
Teoman ile Sinan Çetin, Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken görüntüledi. 67 yaşında olmasına rağmen geçtiğimiz aylardaki gibi tedbirlere uymayan Çetin'in, maske takmaması şaşırttı
- 13.11.2020 13 Kas 13:05 Oyuncu Burak Deniz'in babası hayatını kaybetti
Sevilen oyuncu Burak Deniz'in babası Teoman Deniz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çarşamba günü vefat eden Teoman Deniz, dün İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.
- 11.11.2020 11 Kas 11:11 İmam ürettiği neylerle muhabbethanede genç nefeslere dokunuyor
Erzincan'da görev yapan imam Teoman Kayalar, cami bahçesinde bulunan muhabbethanede namaz vakitleri dışında hem ney kursu veriyor hem de ürettiği neyleri öğrencilerine hediye ediyor.
- 26.10.2020 26 Eki 11:02 Teoman Alpsakarya'dan yeni single
DJ Teoman Alpsakarya yeni single çalışması ile müzikseverlerle buluştu. Başarılı müzisyen Alpsakarya, efsanevi sanatçı Gülden Karaböcek ile de yeni albüm çalışması için stüdyoya girdiklerini belirtti.
- 24.10.2020 24 Eki 07:47 Derya kuzusu buralarda yenir... En iyi 10 balık lokantası
1) KLASİKLEŞMİŞ BİR MEKANKıyı Balık, İstanbul1966'dan beri Tarabya'da hizmet veren restoran tam bir İstanbul klasiği... Teoman Hünal "Canım başta lakerda, tarama, o eşsiz ılık bombay fasulye pilakisi ve iyi meze çektiğinde şehrin en iyi balık lokantası Kıyı'ya giderim" diyor.
- 14.10.2020 14 Eki 13:01 Teoman: Boş boş evde oturuyorum
- 13.10.2020 13 Eki 15:01 Teoman: Boş boş evde oturuyorum
- 13.10.2020 13 Eki 09:17 Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı
Kadın doğum uzmanı Hüsniye Kadıoğlu, 35 yıllık ürolog eşi Prof. Dr. Teoman Cem'e 10 milyon lira tazminat ve aylık 50 bin lira nafaka talebiyle boşanma davası açtı. Hüsniye Kadıoğlu eşinin kendisini Seyşeller'de aldattığını ve bahsi geçen yazlıkta başka bir kadına ait iç çamaşırı ve prezervatif bulduğunu öne sürdü.
- 16.09.2020 16 Eyl 14:14 Son Dakika: Malatya İdmanyurdu, Galatasaray'dan Deniz Pala'yı transfer etti
Son dakika habere göre Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Malatya İdmanyurdu, Galatasaray U-19 Takımı forvet oyuncusu Deniz Pala ile her konuda anlaşmaya vardı.
- 23.08.2020 23 Ağu 13:38 Çek kürekleri
BODRUM TATİLİBir dönem Teoman, Nejat İşler gibi ünlü isimlerle aşk yaşadığı haberleriyle adından söz ettiren Selma Merter, uzun süredir gözlerden uzaktı.
- 06.08.2020 06 Ağu 14:43 Malatya İdmanyurdu şampiyonluk parolasıyla transfere başladı
2020-2021 Futbol Sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Malatya İdmanyurdu transfer çalışmalarına şampiyonluk parolasıyla başladı.
- 23.07.2020 23 Tem 09:37 Bartın'da sarmaşık ev görenleri şaşırtıyor
Bartın'da sarmaşık ev görenleri şaşırtıyorBARTIN'da, 22 yıldır haldeki 2 katlı ahşap binayı sarmaşıklar sardı.