Teoman İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne aldı - Son Dakika
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Teoman İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne aldı

Teoman İzmir Enternasyonal Fuarı\'nda sahne aldı

Bu yıl 93'üncü kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) gelenekselleşen 'Çim Konserleri'nde sevilen sanatçı Teoman sahne aldı. Binlerce İzmirli sevilen sanatçının şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

01.09.2024 10:29  Güncelleme: 10:35
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Bu yıl 93'üncü kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) gelenekselleşen 'Çim Konserleri'nde sevilen sanatçı Teoman sahne aldı. Binlerce İzmirli sevilen sanatçının şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 93'üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) Çim Konserleri birbirinden değerli sanatçıları fuar ziyaretçileri ile buluşturuyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Mert Demir ile yaşayan İzmirliler, Çim Konserleri'nin ikinci gününde sevilen sanatçı Teoman ile unutmaz bir müzik ziyafeti yaşadı. Binlerce İzmirli hep bir ağızdan sanatçının şarkılarına eşlik etti. Pankartlarla sanatçıya hayranlıklarını ifade eden izleyiciler telefon ışıklarını açarak alanda coşku dolu bir ortam oluşturdu. Teoman da konser alanını dolduran İzmirlilere, "İyi ki geldiniz, muhteşemsiniz" diyerek karşılık verdi.

Etkinlikler sürüyor

Çim Konserleri Volkan Konak, Hande Yener, Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ile devam edecek. Ayrıca Derya Bedavacı ve Sakiler de sahne alacak. Coşku, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yılında Haluk Levent konseriyle zirveye çıkacak. Alternatif Sahne'de ise Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Redd, Şanışer&Sokrat St, Ceylan Ertem, Yedinci Ev ve Can Gox sahne alacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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