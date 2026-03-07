Teoman'ın canlı performansı alay konusu oldu: 5 bin liram sahnede can çekişiyor - Son Dakika
Teoman'ın canlı performansı alay konusu oldu: 5 bin liram sahnede can çekişiyor

Teoman\'ın canlı performansı alay konusu oldu: 5 bin liram sahnede can çekişiyor
07.03.2026 13:41
Teoman\'ın canlı performansı alay konusu oldu: 5 bin liram sahnede can çekişiyor
Ünlü rock şarkıcısı Teoman'ın bir etkinlikte sergilediği canlı müzik performansı alay konusu oldu. Performansı beklentilerin altında kalan Teoman hakkında bazı kullanıcılar, "5 bin liram sahnede can çekişiyor", "Sonunda müzik Teoman'ı bıraktı" gibi yorumlar yaptı.

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Teoman'ın bir konserdeki sahne performansı sosyal medyanın diline düştü. Konserden paylaşılan görüntüler kısa sürede birçok kullanıcıya ulaşırken, performansı yetersiz bulan bazı dinleyiciler eleştirilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Paylaşımların ardından çok sayıda kullanıcı, 58 yaşındaki şarkıcının sahnedeki performansının beklentileri karşılamadığını savundu. Bazı kullanıcılar esprili yorumlar yaparak Teoman'ı tiye aldı.

"5 BİN LİRAM SAHNEDE CAN ÇEKİŞİYOR"

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, performansla ilgili dikkat çeken yorumlar paylaştı. Paylaşımlar arasında "5 bin liram sahnede can çekişiyor", "Emekli ol be kral" ve "Kötü bir performans olmuş" gibi ifadeler yer aldı. Bazı kullanıcılar ise Teoman'ın geçmişte müziği bırakma kararlarına gönderme yaparak "Sonunda müzik onu bıraktı" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

Bazı kullanıcılar ise "Teoman konserine ruhunu hissetmek için gidilir sesi önemli değil" gibi bir pencereden Teoman'ı savunsa da sanatçının performansı genel olarak beğenilmedi.

Teoman'ın canlı performansına gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

  • 5 bin liram sahnede can çekişiyor.
  • Teoman'ı severim ama kötü bir performans olmuş
  • Teoman artık bırakma zamanı.
  • Teoman bitmiş.
  • Derhal emekli olmalı, dinleyicilerin kulakları paramparça olmuştur kesin.
  • Parayı sokağa atsaydınız daha iyiydi.
  • Umarım iyidir.
  • Emekli ol be kral.
  • "Daha on yedi" şarkısı yeni çıkmıştı. İzmir Fuarı'nda dinlemiştim. Şu an bakıyorum da arada dağlar ötesi fark var.
  • En sonunda müzik onu bıraktı.

Son Dakika Magazin Teoman'ın canlı performansı alay konusu oldu: 5 bin liram sahnede can çekişiyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • hk123456 hk123456:
    Abi bu ne gerçekten yaa... 3 0 Yanıtla
  • Ismail keskin Ismail keskin:
    5 bini bana verin ondan daha güzel söylemezsem paranız iade garantilidir 0 1 Yanıtla
  • Hasan DUR Hasan DUR:
    Düdüğe zurnaya para basanlara oh olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
