Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti - Son Dakika
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Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti

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Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündem olan Teoman, konserinde kadın vokalistiyle samimi şekilde 2004 yılında yasaklanan Duş isimli şarkını söyledi. Vokalistine sarılıp vücuduna dokunan Teoman'ın hareketleri tepki çekti.

31.08.2024 09:20
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Şarkılarının yanı sıra "Sayın Bay Rock Yıldızı" isimli kitabıyla adından söz ettiren Teoman, bu sefer de vokalistiyle şarkı söylediği görüntülerle gündeme geldi.

DANSLARI RAHATSIZ ETTİ

Teoman, konserinde 2004 yılında sözlerinden dolayı RTÜK tarafından yasaklanan Duş şarkısını kadın vokalistiyle söyledi. Teoman'ın vokaliste sarılarak vücuduna dokunup şarkı söylediği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Teoman'a tepki gösteren birçok kullanıcı "Çok rahatsız edici bir görüntü, konsere çocuklarıyla gelen insanlar var" yorumunu yaptı.

RTÜK TARAFINDAN YASAKLANMIŞTI

Şarkıcı Teoman'ın 2004 yılında çıkardığı Duş şarkısı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun aldığı kararla yasaklanmıştı. O dönem karara tepki gösteren şarkıcı "Albüm çıkalı 3 ay oldu. Duş klibi 1.5 aydır gösteriliyor. Şarkının müstehcen olduğunu anlamaları bu kadar zaman aldıysa, korkmasınlar, çocuklar büyüyene kadar şarkıda neden bahsettiğimi anlamaz" demişti.

Teoman 20 yıl önce yasaklanan şarkısını söyledi! Vokalistiyle samimiyeti tepki çekti
Teoman 20 yıl önce yasaklanan şarkısını söyledi! Vokalistiyle samimiyeti tepki çekti
Teoman 20 yıl önce yasaklanan şarkısını söyledi! Vokalistiyle samimiyeti tepki çekti
Teoman 20 yıl önce yasaklanan şarkısını söyledi! Vokalistiyle samimiyeti tepki çekti
Teoman 20 yıl önce yasaklanan şarkısını söyledi! Vokalistiyle samimiyeti tepki çekti
Teoman 20 yıl önce yasaklanan şarkısını söyledi! Vokalistiyle samimiyeti tepki çekti
Teoman 20 yıl önce yasaklanan şarkısını söyledi! Vokalistiyle samimiyeti tepki çekti
Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti

Teoman, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gencay Ozcetin: Yapılan yorumlar boş, Teoman reklama ihtiyaci olan bir adam değil. Her şeyden rahatsız olun sürekli, ortaya konulan sanatın değerine hiç bakmayın. 6 15 Yanıtla

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