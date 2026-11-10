Türkan Şoray'la küs olduğu iddia edilmişti! Kardeşinden olay sözler - Son Dakika
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Türkan Şoray'la küs olduğu iddia edilmişti! Kardeşinden olay sözler

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Türkan Şoray\'la küs olduğu iddia edilmişti! Kardeşinden olay sözler
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Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray ile kardeşi Nazan Şoray'ın arasının bozuk olduğu yönündeki iddialara yanıt geldi. Nazan Şoray, "Ben ablama aşığım." diyerek küslük söylentilerini kesin bir dille yalanladı. Ablasıyla arasında güçlü bir sevgi ve saygı bağı bulunduğunu belirten Şoray, Çerkez kökenli aile kültürlerinden dolayı Türkan Şoray'a hiçbir konuda "hayır" diyemediğini anlattı.

Türkan Şoray ile Nazan Şoray'ın küs olduğu iddiaları üzerine sessizliğini bozan Nazan Şoray, ablasıyla ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. Şoray, aralarında herhangi bir kırgınlık bulunmadığını söyledi.

KÜSLÜK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray ile kız kardeşi Nazan Şoray'ın arasının bozulduğu yönündeki iddialar, Nazan Şoray'ın açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı. Bir süredir iki kardeşin küs olduğu öne sürülürken, Nazan Şoray söylentileri kesin bir dille reddetti. Şoray, ablasına duyduğu sevgiyi açıkça dile getirdi. Küslük iddialarını önemsemediğini belirten ünlü isim, "Olsun söylenti olacak yani, ona yapacak bir şey yok ama ben ablama aşığım." ifadelerini kullandı. Nazan Şoray'ın bu sözleri, iki kardeş arasında sorun yaşandığı yönündeki iddialara doğrudan yanıt niteliği taşıdı.

Türkan Şoray'la küs olduğu iddia edilmişti! Kardeşinden olay sözler

"BEN ABLAMA AŞIĞIM"

Ablası Türkan Şoray ile ilişkisinin her zaman iyi olduğunu vurgulayan Nazan Şoray, aralarında herhangi bir küslük yaşanmasının söz konusu olmadığını belirtti. "Öyle bir şey söz konusu olamaz, bizim aramızda bir saygı vardır." diyerek kardeşlik ilişkilerindeki en önemli unsurun karşılıklı saygı olduğunu anlattı. Türkan Şoray'a duyduğu sevginin yıllardır değişmediğini ifade eden Nazan Şoray, ablasıyla arasında güçlü bir bağ bulunduğunu söyledi. Ünlü ismin açıklamalarında özellikle aile ilişkilerine verdiği önem öne çıktı.

Türkan Şoray'la küs olduğu iddia edilmişti! Kardeşinden olay sözler

ABLASINA NEDEN HİÇBİR ŞEYE "HAYIR" DİYEMİYOR?

Nazan Şoray'ın ablasıyla ilişkisini aile kültürü üzerinden anlatması dikkat çekti. Çerkez kökenli bir aileden geldiklerini belirten Şoray, büyüklerine duydukları saygının kendileri için önemli olduğunu söyledi. Nazan Şoray, "Yani biz Çerkezlerde, Çerkez kökenli bir aile olduğumuz için saygımız da en önde gelir. O yüzden ben ablamın karşısında hiçbir şeye hayır diyemem." sözleriyle Türkan Şoray'a karşı tutumunu anlattı.

Türkan Şoray'la küs olduğu iddia edilmişti! Kardeşinden olay sözler
Türkan ŞorayNazan ŞorayMagazinSözlerSon Dakika

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SON DAKİKA: Türkan Şoray'la küs olduğu iddia edilmişti! Kardeşinden olay sözler - Son Dakika
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