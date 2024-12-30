Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt - Son Dakika
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Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt

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Attığı her adım olay olan ünlü şarkıcı Teoman'dan yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. Aleyna Tilki'nin ''Flört mü cinsel ilişki mi daha heyecanlı'' sorusuna Teoman, ''Cinsel ilişki. Flört heyecanlı değil benim için.'' yanıtını verdi.

30.12.2024 09:41  Güncelleme: 10:00
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Aleyna Tilki'nin bir dergi için sorduğu sorulara Teoman'dan çok konuşulacak yanıtlar geldi. Attığı her adım olay olan ve son günlerde, " Instagram'da güzel kızları hayatına renk gelsin" diye takip ettiği açıklamasıyla gündemden düşmeyen Teoman, Aleyna Tilki'ye röportaj verdi.

"FLÖRT MÜ? CİNSEL İLİŞKİ Mİ?" SORUSUNA YANIT

Röportajda Aleyna Tilki'nin cinsel ilişki sorusunu da cevaplandıran Teoman'ın yanıtı dikkat çekti. Aleyna Tilki'nin "Flört mü cinsel ilişki mi daha heyecanlı?" sorusuna Teoman "Cinsel ilişki. Flört heyecanlı değil benim için." yanıtını verdi.

"HAYATIN MERKEZİ DEĞİL"

Tilki'nin "Cinsel ilişkiye bakış açın değişti mi?" sorusuna ise Teoman şu yanıtı verdi: "Hayır, değişmedi. Değişen şey, yaşla yatışan hormonlarla daha düşünerek kurguladığım cinsel hayatım. Sanıyorum Michel Foucault'un bir lafıydı, 'Cinsellik bastırılmıyor, kışkırtılıyor' yazardı kitaplarından birinde. Hakikaten de öyle. Hayatın merkezi değil, eşlikçisi bana göre. Cinsellik üzerine bir hayat kurulamaz."

Aleyna Tilki\'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman\'dan olay yanıt

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Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Melike:
    mahremiyet diye bişey yok bunlarda. bıktık sizin yaygaranızdan sapıklıklarınızdan herşeyi normalleştirmenizden. hiç bi ağırlığınız yok 48 7 Yanıtla
  • Mehmet Sarikaya:
    Şimdi burada soruya cevap veren kadar soruyu soranı da irdelemek gerek dünyada Ve ülkemizde bu kadar konu olacak konuşulacak mesele varken konu bu mu olmalı ama tabi kaşıntı hat safada olunca ister istemez konu oraya gidiyor 13 2 Yanıtla
  • DokuzKöydenKovulan:
    çok basit ve ucuzsunuz... hayat kadınların bile bir üslubu var. 3 0 Yanıtla
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