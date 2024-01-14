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Teoman, Orhan Gencebay'ın açıklamasına saygılı - Son Dakika
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Teoman, Orhan Gencebay'ın açıklamasına saygılı

Teoman, Orhan Gencebay'ın "Türk müziği yerli ve milli değerlerden uzaklaşıyor" açıklaması hakkında saygılı olduğunu belirtti. Teoman, gençlerin istediklerini yapmaları gerektiğini ve herkesin istediğini yapabileceğini söyledi. Ayrıca Teoman, gündemindeki projeler hakkında da espri yaparak çalışkan olduğunu belirtti.

Teoman, Orhan Gencebay\'ın açıklamasına saygılı
14.01.2024 - 14:30,  Güncelleme: 14:33
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Teoman'a Orhan Gencebay'ın "Türk müziği yerli ve milli değerlerden uzaklaşıyor" açıklaması hakkında ne düşündüğü soruldu.

Şarkıcı, "Orhan Abi'yi çok severim. 'Ben öyle düşünmüyorum' deyip saygısızlık yapmak istemem. Gençler istediklerini yapmalılar. Bu iş kafana göre takılarak olur. Benim için kurallar yoktur. Başkalarına karışmayı sevmiyorum. Herkes istediğini yapsın" dedi.

Teoman: Orhan Abi'ye saygısızlık yapmam

Daha önce çalışmayı sevmediğini söyleyen Teoman, gündemindeki projeler sorulunca espri yaptı: "Bir roman bitirdim. Cem Adrian'a şarkı yaptım. Mayısta benim de single'ım gelecek. Yanlışlıkla çalışkan oldum!"

Kaynak: Magazinkolik
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