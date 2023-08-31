Teoman, basın mensuplarını konser alanından kovdu - Son Dakika

Teoman, basın mensuplarını konser alanından kovdu

Son Güncelleme: 31.08.2023 02:58

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de konser veren ünlü sanatçı Teoman, görevli basın mensuplarını alandan kovdu. Basın mensupları tepki gösterse de konseri dışardan takip etmek durumunda kaldı. Sahneye de geç çıkan Teoman, vatandaşlar tarafından tepki olarak ıslıklandı.

Teoman basın mensuplarını konserinden kovdu

KOCAELİ - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de konser veren ünlü sanatçı Teoman, görevli basın mensuplarını alandan kovdu. Basın mensupları tepki gösterse de konseri dışardan takip etmek durumunda kaldı. Sahneye de geç çıkan Teoman, vatandaşlar tarafından tepki olarak ıslıklandı.

İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Teoman konseri düzenledi. İzmit Kent Meydanı'nda kurulan sahneye geç gelen Teoman, vatandaşlar tarafından tepki alarak ıslıklandı. Konseri takip eden basın mensuplarının kortej alanında olmasını istemeyen Teoman, bu durumu menajerlerine iletti. Teoman tarafından alandan kovulan basın mensupları, konseri dışarıdan takip etmek durumunda kaldı. Daha önce de basın mensuplarıyla sorunlar yaşadığı bilinen Teoman, Kocaeli'deki hareketiyle de tepki topladı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Teoman, basın mensuplarını konser alanından kovdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teoman, basın mensuplarını konser alanından kovdu - Son Dakika
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