Teoman\'ın 30 yıllık gitarı müzayedede satıldı! Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu\'na Bağışlandı

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Teoman, çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan Bosphorus Art Society, 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında 30 yıllık gitarını satışa çıkardı. Sanatçının gitarı binlerce liraya alıcı buldu.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, Teoman'ın gitarı dün akşam düzenlenen müzayedede tamı tamına 466 bin TL'ye satıldı. Sanatçının 30 yıldır bestelerini yaptığı efsane gitarından elde edilen tüm gelir ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanarak çocuklar için harcanacak.

MİRASININ DÖRTTE BİRİNİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLAYACAK

Teoman daha önce yaptığı açıklamada mirasının dörtte birini çocuklara bağışlayacağını söylemişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Teoman'a teşekkür ederek "Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklara bağışlayacağını ifade etmesinden büyük mutluluk duydum. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kadar nedeniyle teşekkür ediyorum" demişti.