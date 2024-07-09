Teoman'ın 30 yıllık gitarı müzayedede satıldı! Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Teoman'ın 30 yıllık gitarı müzayedede satıldı! Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışlandı

Teoman\'ın 30 yıllık gitarı müzayedede satıldı! Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu\'na Bağışlandı

Ünlü şarkıcı Teoman, 30 yıldır bestelerini yaptığı gitarını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamak için açık artırmaya çıkardı. Gitar, müzayedede 466 bin TL'ye satıldı.

09.07.2024 08:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teoman, çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan Bosphorus Art Society, 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında 30 yıllık gitarını satışa çıkardı. Sanatçının gitarı binlerce liraya alıcı buldu.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, Teoman'ın gitarı dün akşam düzenlenen müzayedede tamı tamına 466 bin TL'ye satıldı. Sanatçının 30 yıldır bestelerini yaptığı efsane gitarından elde edilen tüm gelir ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanarak çocuklar için harcanacak.

MİRASININ DÖRTTE BİRİNİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLAYACAK

Teoman daha önce yaptığı açıklamada mirasının dörtte birini çocuklara bağışlayacağını söylemişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Teoman'a teşekkür ederek "Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklara bağışlayacağını ifade etmesinden büyük mutluluk duydum. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kadar nedeniyle teşekkür ediyorum" demişti.

Teoman'ın 30 yıllık gitarı müzayedede satıldı! Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışlandı
Teoman'ın 30 yıllık gitarı müzayedede satıldı! Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışlandı

Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teoman'ın 30 yıllık gitarı müzayedede satıldı! Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Depechs Modes: Helal olsun Hayırlı olmuş 8 1 Yanıtla
  • Sinan Döner: Aferin Teo! Günahım kadar sevmem seni ama kral hareket. 6 1 Yanıtla
  • Ramo: helal olsun 3 1 Yanıtla
  • Emre Osman: Adam gibi adamsın boşuna mı seni rock dünyasının zirvesine koydular. Helal olsun 1 0 Yanıtla
  • Murat: adam olacak bu çocukta rahat bırakmıyorlar 0 0 Yanıtla

10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
02:21 Hizbullah’a destek vermeyi sürdürecek mi İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu Hizbullah'a destek vermeyi sürdürecek mi? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu
09:31 Fransa mı İspanya mı EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor Fransa mı İspanya mı? EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
09:15 Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı
09:04 Takipten bile çıktı Wanda Nara, Mauro Icardi’ye boşanma davası açtı Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı
09:03 Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için ABD’ye gidiyor Çantasında 4 önemli dosya var Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için ABD'ye gidiyor! Çantasında 4 önemli dosya var
08:41 Teoman’ın 30 yıllık gitarı müzayedede satıldı Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağışlandı Teoman'ın 30 yıllık gitarı müzayedede satıldı! Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışlandı
07:49 Hafsanur Sancaktutan, özel hayat sorusuna verdiği cevaptan kendisi bile rahatsız oldu Hafsanur Sancaktutan, özel hayat sorusuna verdiği cevaptan kendisi bile rahatsız oldu
07:13 İlçe 5 saat içinde küle döndü Alevler önüne çıkan ev, traktör ne varsa yuttu İlçe 5 saat içinde küle döndü! Alevler önüne çıkan ev, traktör ne varsa yuttu
01:49 Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi
00:19 Türksat 6A uzaya fırlatıldı Uydudan ilk sinyal başarıyla alındı Türksat 6A uzaya fırlatıldı! Uydudan ilk sinyal başarıyla alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 10:15:15. #1.13#
SON DAKİKA: Teoman'ın 30 yıllık gitarı müzayedede satıldı! Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement