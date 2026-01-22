Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı

Haberin Videosunu İzleyin
Teoman\'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı
22.01.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Teoman\'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı
Haber Videosu

Şarkıcı Teoman annesinin yıllardır rock yıldızı olmasını aşamadığını itiraf etti. Ünlü şarkıcı, "Ben şarkıcı olunca annem yıllarca buna üzüldü ve utandı. Hala yaptığım işi beğenmiyor ve bana yakıştırmıyor" dedi.

"Paramparça", "Zamparanın Ölümü", "Kupa Kızı ve Sinek Valesi" gibi şarkılarıyla Türk rock müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Teoman, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programında çocukluk yıllarından kariyerine, aile ilişkilerinden gündelik yaşamına kadar birçok konuda samimi itiraflarda bulundu.

"ELVIS PRESLEY GİBİ BİR ROCK YILDIZI OLMAK İSTEDİM"

Babasını henüz 2 yaşındayken kaybettiğini belirten Teoman, çocukluğunda bir erkek figüründen yoksun büyüdüğünü ifade etti. Bu boşluğu çizgi roman kahramanları ve müzik ikonlarıyla doldurduğunu söyleyen sanatçı, erkek figürlerinin Zagor ve Elvis Presley olduğunu dile getirdi. Teoman, "Ürkek bir çocuk olarak yetişiyorsunuz. Güven veren bir babanın eksikliği insanda stres yaratıyor. 12-13 yaşlarında Elvis Presley gibi bir rock yıldızı olmaya karar verdim ve bunu çevreme söyledim" dedi.

"ANNEM YAPTIĞIM İŞTEN YILLARCA UTANDI"

Annesiyle ilişkisine de değinen Teoman, "Annem 93 yaşında ve onu hala aşamadı. Hep zeki, efendi çocuk olarak öğretmenlerimden falan beni duyunca benim toplumda statüsü daha güzel bir şey olacağımı düşünüyor ve istiyordu. Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı. Hala yaptığım işi beğenmiyor ve bana yakıştırmıyor. Ama artık arkadaşları 'Ay Teoman'ı çok seviyoruz' dediği için mutlu. Sonunda onu mutlu edebildim" ifadelerini kullandı.

"KENDİME 'KAFE ADAM' DİYORUM"

Gündelik yaşamına dair de samimi açıklamalar yapan Teoman, kendisini "kafe adam" olarak tanımladı. Sabah erken saatlerde kafeye gittiğini, mutfakta vakit geçirmediğini ve genellikle dışarıda yemek yediğini söyleyen sanatçı, evini ise yalnızca iş konuşmak için misafir ağırladığı bir alan olarak kullandığını belirtti.

"EVİM HİÇ OLGUN İNSAN EVİ DEĞİL"

Ev düzeninin alışılmışın dışında olduğunu ifade eden Teoman, "Evim hiç olgun bir insan evi değil. Yemek masası yok ama boks torbası var. Evin bana ait olduğunu bilmeyen biri burayı bir ergenin evi sanabilir" dedi.

"ÇOK DÜZENLİYİM"

Oldukça düzenli bir yaşam sürdüğünü vurgulayan Teoman, kitaplarını konularına göre ayırdığını, çoraplarını dahi türlerine göre düzenlediğini söyledi. Her gün kendisine okuma listeleri hazırladığını belirten sanatçı, bu disiplinin hayatının önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Magazin, Güncel, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Mihriban’ın katledildiği vahşetin altından ’kardeş’ parmağı çıktı Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog
Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift’in özel mesajları dosyada Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift'in özel mesajları dosyada
Süper Lig’de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik
Yanan aracını görünce yığıldı: Kastamonu’da acı ölüm Yanan aracını görünce yığıldı: Kastamonu'da acı ölüm
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Malatya’da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı Malatya'da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:20
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki
Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:09
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin’in darbedilme anları kamerada
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 14:01:34. #7.11#
SON DAKİKA: Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.