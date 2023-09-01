Şarkıcı Teoman basın mensuplarını alandan kovduğu iddiasına yanıt verdi - Son Dakika

Şarkıcı Teoman basın mensuplarını alandan kovduğu iddiasına yanıt verdi

Son Güncelleme: 01.09.2023 09:20

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de konser veren Teoman'ın görevli basın mensuplarını alandan kovduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı Teoman'dan basın mensuplarını konser alanından kovduğu iddiasına sosyal medya hesabından cevap verdi.

BASIN MENSUPLARINI KONSERDEN KOVDU İDDİASI

Ünlü şarkıcı Teoman, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İzmit Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik kapsamından Kocaeli'nde konser verdi. Sahneye planlanandan daha geç çıktığı için vatandaşların tepkisini çeken Teoman'ın, nedeni bilinmeyen bir şekilde menajeri aracılığıyla basın mensuplarının alandan çıkarılmasını istediği iddia edilmişti. Teoman sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi.

Şarkıcı Teoman basın mensuplarını alandan kovduğu iddiasına yanıt verdi

BELEDİYENİN AÇIKLAMASINI YAYINLADI

Teoman önce belediyenin açılmasını paylaştı: 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerimiz kapsamında değerli sanatçımız Teoman'ın konseri hakkında, bazı basın organlarında yer alan yanıltıcı haberlere istinaden kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Etkinlik sırasında Teoman, sahne önünde sadece ön bölümde halkla arasında kimsenin bulunmamasını rica etmiştir. Bu talep, sanatçının sahne performansını daha yakın bir şekilde halkla paylaşma isteğinden kaynaklanmaktadır.

Gazeteci ya da basın mensuplarını alandan kovduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konser esnasında İzmit Belediye Başkanı dahil tüm belediye yönetimi, sahnenin hemen yan çaprazında ve sahneye sadece 5 metrelik yakın bir alandan konseri canlı olarak takip etmiştir. Haberlerde iddia edildiği gibi, belediye yönetiminin ya da basın mensuplarının konseri sahneye uzak bir yerden takip ettiği bilgisi doğru değildir.

İzmit Belediyesi olarak, gerçekleşen etkinliklerin doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna sunulmasını önemsiyoruz.

Bu tür yanıltıcı haberlerin, hem sanatçımızın hem de belediyemizin itibarına zarar verdiğinin bilinmesini isteriz."

Şarkıcı Teoman basın mensuplarını alandan kovduğu iddiasına yanıt verdi

TEOMAN'IN AÇIKLAMASI

Teoman konuyla ilgili "Arkadaşlar; palavra, palavra üstüne. Neyse ben bir şey söyleyeyim, belediye bu bülteni paylaşmak istemiş. Benim itibarıma zarar verildiğini de eklemiş. Sağ olsunlar, bana karşı çok kibarlardı konser zamanında. Güzel de bir konserdi. Sevgiler..." açıklamasında bulundu.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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Son Dakika Magazin Şarkıcı Teoman basın mensuplarını alandan kovduğu iddiasına yanıt verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Teoman basın mensuplarını alandan kovduğu iddiasına yanıt verdi - Son Dakika
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