Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor - Son Dakika
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Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor

Teoman\'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor

Katıldığı programda Suriyeliler hakkında konuşan Teoman, "İnsanlar Norveçli sarışın çocukları görseler 'harika olmuş' diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor. Kendisi İngiltere'nin Suriyelisi olmak istiyor. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor" dedi.

26.08.2024 09:53
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Şarkılarının yanı sıra "Sayın Bay Rock Yıldızı" isimli kitabıyla adından söz ettiren Teoman, Suriyelilerle ilgili sözleriyle gündeme geldi. Şarkıcının sözleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

"İNSANLAR SURİYELİ KARA KURULARI GÖRÜNCE MAHVOLUYOR"

T24'e konuk olan Teoman "Çevremdeki pek çok insandan İstiklal Caddesi başta olmak üzere Beyoğlu'nun çok Arap kültürüne uygun bir tüketim alanı haline gelmesinden rahatsızlık duyduklarını dinliyorum" ifadeleri üzerine şunları söyledi: "Orada Norveçli sarışın çocukları görseler 'harika olmuş' diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için 'Her yer Arap da oldu' demek ırkçılıktır. Türkiye'ye aşırı göçten tabii ki rahatsızım. Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık. Uzun zaman geçti, o çocuklar artık burada büyüdüler. Onları geri göndermek biraz vicdansızlık olacak. Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor."

DESTEK VEREN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE

Teoman'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım Teoman'ı sözlerinden dolayı haklı bulurken bir kısım da "Sığınmacıların yerleşik halk kadar yetkilere sahip olduğu hangi ülke var? Biz buna karşıyız" diyerek tepki gösterdi.

Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor
Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor
Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor

Sözler, Teoman, Ünlüler, Magazin, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Uğur Lastikci: adam dogru demiş 47 2 Yanıtla
  • Ahmet burak: doru demis 37 2 Yanıtla
  • Erbay Mercan: son derece doğru bir söz 36 2 Yanıtla
  • rıfat eren: her kelimesine imzamı atarım 33 1 Yanıtla
  • Aa se: Helal olsun. Adamsın. 43 senelik İstanbulluyum. 19 1 Yanıtla
  • Yildirim Bektas: Soru şu;Avrupa birliği vize serbestliği uygulasa veya Türkiyey üye yapsa ne kadar Türk vatandası avrupaya kapak atar ? 16 0 Yanıtla
  • özgür GÜLER: adamsin Teo?? 12 1 Yanıtla
  • özgür GÜLER: çok doğru çok haklı 12 1 Yanıtla
  • Emre Osman: adamsın topraaaam 2 0 Yanıtla
  • Şafak türen: Helal lan teo 1 0 Yanıtla
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