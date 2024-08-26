Teoman\'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor

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Şarkılarının yanı sıra "Sayın Bay Rock Yıldızı" isimli kitabıyla adından söz ettiren Teoman, Suriyelilerle ilgili sözleriyle gündeme geldi. Şarkıcının sözleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

"İNSANLAR SURİYELİ KARA KURULARI GÖRÜNCE MAHVOLUYOR"

T24'e konuk olan Teoman "Çevremdeki pek çok insandan İstiklal Caddesi başta olmak üzere Beyoğlu'nun çok Arap kültürüne uygun bir tüketim alanı haline gelmesinden rahatsızlık duyduklarını dinliyorum" ifadeleri üzerine şunları söyledi: "Orada Norveçli sarışın çocukları görseler 'harika olmuş' diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için 'Her yer Arap da oldu' demek ırkçılıktır. Türkiye'ye aşırı göçten tabii ki rahatsızım. Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık. Uzun zaman geçti, o çocuklar artık burada büyüdüler. Onları geri göndermek biraz vicdansızlık olacak. Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor."

DESTEK VEREN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE

Teoman'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım Teoman'ı sözlerinden dolayı haklı bulurken bir kısım da "Sığınmacıların yerleşik halk kadar yetkilere sahip olduğu hangi ülke var? Biz buna karşıyız" diyerek tepki gösterdi.