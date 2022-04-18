Teşkilat dizisinde Ceren intihar mı etti? İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika
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Teşkilat dizisinde Ceren intihar mı etti? İşte son bölümde yaşananlar

18.04.2022 08:36
Teşkilat dizisinde Ceren intihar mı etti? İşte son bölümde yaşananlar

Her hafta pazar akşamları seyirci karşısına çıkan Teşkilat'ın 17 Nisan tarihli son bölümünde Lucas'tan babasının yaşadığını öğrenen Serdar'ın peşine Alman istihbaratı düşerken, Ceren'in babasının Halit başkan olduğunu öğrenmesi heyecanlı gelişmelerden oldu. Final anında ise Ceren'in bomba ile intihara kalkışması ekranlara damga vurdu.

TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Teşkilat'ta bu hafta Şirket, Yıldırım üzerinden uzun zamandır üzerinde çalıştığı Türk savunma sistemlerine karşı planladığı büyük planını devreye sokarken Ceren'in ekibe yardım etmesi ve tüm gerçekleri öğrenmesi ekranlara damga vurdu.

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Serdar, Lucas'tan babasının yaşadığını öğrenmiştir. Tüm hayatı ve tüm geçmişi bir anda tuzla buz olur. Ekip, Lucas hamlesinden sonra Serdar'ı korumak için elinden geleni yapar ancak Alman istihbaratı çoktan Serdar'ın peşine düşmüştür.

Diğer yanda Şirket, Yıldırım üzerinden uzun zamandır üzerinde çalıştığı Türk savunma sistemlerine karşı planladığı büyük planını devreye sokar. Bu planla ilgili istihbarat alıp derhal harekete geçen ekip, hiç beklemedikleri bir kişiden gelen yardımı alır. Bu yardım başta Halit olmak üzere tüm ekibi sarsacak olayları tetikleyicisi olacaktır.

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Teşkilat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teşkilat dizisinde Ceren intihar mı etti? İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika


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