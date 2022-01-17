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Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı - Son Dakika

Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı

17.01.2022 07:46

Cüretkar sahne kıyafetleriyle gündeme gelen ve hakkındaki eleştirilere yine sahnede giydiği cesur kıyafetlerle cevap veren Gülşen, dansıyla da adından söz ettirdi. Sahnede Rakkas şarkısını seslendiren Gülşen, bir de kalça dansı yaptı.

Son günlerde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle eleştirilerin hedefi olan Gülşen, sessizliğini yine kostümüyle bozdu. İzzet Yıldızhan'ın "Sahnede külot ve mayo da giymesinler" ya çıkışına cevap vermeyen Gülşen, transparan elbisesiyle adeta eleştirilere cevap verdi. Cesur kıyafetiyle adından söz ettiren şarkıcı, bir de dans etti.

SAHNEDE KALÇA DANSI YAPTI

Ünlü bir mekanda sahneye çıkan Gülşen, Rakkas şarkısını okurken kalça dansı yaptı. Transparan elbisesinin içine işlemeli bir bikini giyen şarkıcı, hayranlarına arkasını dönerek dans etti.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Şarkıcının dans ettiği anlar kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar da ikiye bölündü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Gülşen'in dansını eleştirilere cevap olarak bulurken bir kısmı da bu kıyafete bu dansın abartılı olduğunu söyledi.

"ŞAHANE BİR KONSERDİ, SAHNEDEN İNMEK ZOR GELDİ"

Konser sonrası sahnedeki fotoğraflarını 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Gülşen, "Dünyanın en harika dinleyicilerinin bir arada olduğu şahane bir konserdi. Sahneden inmek çok zor geldi. Yeniden buluşmak üzere. Sizi çok seviyorum. Bu kadar sevildiğim için de çok şanslıyım" notunu yazdı.

İşte Gülşen'in sahne pozları...

Transparan elbiseyle sahneye çıkan Gülşen, kalça dansı yaptı
Transparan elbiseyle sahneye çıkan Gülşen, kalça dansı yaptı
Transparan elbiseyle sahneye çıkan Gülşen, kalça dansı yaptı
Transparan elbiseyle sahneye çıkan Gülşen, kalça dansı yaptı
Transparan elbiseyle sahneye çıkan Gülşen, kalça dansı yaptı
Transparan elbiseyle sahneye çıkan Gülşen, kalça dansı yaptı
Sahneye tül elbiseyle çıkan Gülşen göz kamaştırdı
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İzzet Yıldızhan, Gülşen, Medya, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı - Son Dakika
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