Tuğba Ekinci'den çok konuşulacak sözler: Çalıştığımız yerlere fakirleri almıyoruz - Son Dakika
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Tuğba Ekinci'den çok konuşulacak sözler: Çalıştığımız yerlere fakirleri almıyoruz

25.05.2023 15:31

Tuğba Ekinci, sahne fiyatlarına zam yapan şarkıcılara hak verdi. Ekinci tartışma yaratacak açıklamalarda bulunarak "Çalıştığımız yerlere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler gelsin. Fakirleri almıyoruz" dedi.

Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tuba Ekinci, köpeğiyle Şişli'de görüntülendi. Son dönemde bazı sanatçıların sahne fiyatlarını artırmasıyla ilgili konuşan Ekinci, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FAKİRLERİ İÇERİ ALMIYORUZ"

Bazı şarkıcıların sahne fiyatları için 1-2 milyon TL arası istemesine Ekinci, "Gayet iyi oldu, bedavaya eğlence yok. Görüyorsunuz hayat pahalılığını, ne alaka? Ona göre eğlence var. Kadın var, bar var ve müzik var. Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler gelsin. Fakirleri içeri almıyoruz. Fiyatlar normal, daha da pahalı olması gerekiyor" dedi.

Tuğba Ekinci'den çok konuşulacak sözler: Çalıştığımız yerlere fakirleri almıyoruz
Tuğba Ekinci'den çok konuşulacak sözler: Çalıştığımız yerlere fakirleri almıyoruz
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Tuba Ekinci, Ekinci, Şişli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci'den çok konuşulacak sözler: Çalıştığımız yerlere fakirleri almıyoruz - Son Dakika


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