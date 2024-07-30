Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu - Son Dakika
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Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu

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Tuğba Ekinci, katıldığı ödül törenindeki sözlerinden dolayı kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi yıllar önce çektirdiği müstehcen fotoğraflarını ifşa ederek vurdu.

30.07.2024 15:29
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Gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Tuğba Ekinci'nin katıldığı ödül törenindeki sözleri tepki çekti. Beyaz Magazin programının yorumcusu şarkıcı Pınar Eliçe de Ekinci'yi sözlerinden dolayı sert bir dille eleştirdi. Hakkındaki eleştirilere sessiz kalmayan Ekinci, Eliçe'nin yıllar önce verdiği müstehcen pozları bir bir yayınladı.

ELİÇE: TUĞBA'YI ÇOK SAĞLIKLI GÖRMÜYORUM

Geçtiğimiz gün bir ödül törenine katılan Tuğba Ekinci "Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. 'Müslümanlığa yakışmaz' dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır" sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı. Pınar Eliçe de Ekinci'yi sözlerinden dolayı eleştirerek "Ben o törende olsaydım cevabını verirdim. Tuğba'yı çok sağlıklı gördüğümü söyleyemeyeceğim. Olaylar çıkararak kendini gündeme getirmiş bir kişidir. Tuğba değil miydi kadınların giydiği kıyafetler üzerinden 'bu nasıl kıyafetler işte böyle çıkılır mı?' diyen. Senin burada giydiğin kıyafet mi? Kendinle çelişiyorsun" dedi.

DAVA AÇIYOR

Hakkında yapılan yorumlara sinirlenen Tuğba Ekinci ise Eliçe'nin seneler önce verdiği müstehcen fotoğrafları bir bir Instagram hesabından yayınlayarak yasal yollara başvurduğunu söyledi.

ELİÇE: BİZ TUĞBA İLE AYNI STATÜDE DEĞİLİZ, HADDİNİ BİLDİRMEK LAZIM

Fotoğrafları yayınlanan Pınar Eliçe ise canlı yayında yaptığı açıklamada "Benim tanıdığım biri değil gündem olduğu için konuşuyorum. Yanımda geçse bile tanımam. Ben kişiliğine ya da ailesine bir şey demedim. Hoşunuza gitmeyen şeyler söylediğimde hemen eski fotoğraflarımı ve dans videolarımı yayınlayıp beni vurmaya çalışıyor. Siz küçücük beyninizle bunları paylaşınca ben ahlaksız olmuyorum. Zamanında böyle dergiler vardı pozlar verirdik ama sizin gibilere istese bile çıkamazdı. Bir kadının bir kadını namusuyla vurması çok acı. Törendeki sözlerine söyleyecek söz bulamadığı için benim hakkımda konuşuyor. Kendi ayıbıyla otursun. Biz onunla aynı meslekte olamayız, aynı kategoride olmayı da kabul edemiyorum. Aynı statüde değiliz. Bazı insanlara haddini bildirmek ve nerede olduğunu göstermek gerekir. Herkes haddini bilip ayağını denk alacak. Halk herkesin yaptığı işi, verdiği emeği biliyor zaten" karşılığını verdi.

MÜSTEHCEN POZLARIYLA VURMAYA ÇALIŞTI

Pınar Eliçe'nin zamanında verdiği cüretkar pozları da yayınlayan Ekinci, bugün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Benim için tek şarkılık şöhret yorumunu üstlenen, sanatımı, karakterimi, kostümlerimi, kişiliğimi itibarımı eleştiren Beyaz TV magazin sunucusu Pınar Eliçe. Siz de bendeki milyonların ağzına dolanan O şimdi Asker adlı eserimden de yok. Asker ve şehit ailelerine 18 yıldır verdiğim moral konserlerinden ve değerli alay komutanlarımızın minnettarlığı da yok. Bakıldığında dansözlük yaptığınız ve aşırı cesur resimleriniz arşivlerde çok yazık kimlere kaldı TV kanalları bizim jenerasyonu eleştirmek."

Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe\'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu

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