Bikinili dans videosuna "Benden sonrası umre" yazan Tuğba Ekinci, takipçilerini kızdırdı - Son Dakika
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Bikinili dans videosuna "Benden sonrası umre" yazan Tuğba Ekinci, takipçilerini kızdırdı

Son Güncelleme: 15.08.2023 12:00

Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından evde bikiniyle dans ettiği anları paylaşarak 'Benden sonra umre' notu yazdı. Birçok kullanıcı, bikinili paylaşımında dini değerleri kullanan Ekinci'ye tepki gösterdi.

Son yıllarda şarkılarının yanı sıra gündeme dair yaptığı yorumlar ve cesur paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından evde bikiniyle dans ettiği anları "Benden sonra umre" notuyla paylaştı. Ekinci'nin açıklamasında umreden bahsetmesi takipçilerini kızdırdı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Sezen Aksu'nun Kahpe Kader şarkısını yorumlayan Tuğba Ekinci, evde kendi klibini açarak bikiniyle dans etti. Oynarken kendinden geçen Ekinci, o anları Instagram hesabından yayınlayarak "Benden sonra umre" notunu yazdı. Açıklamasıyla takipçilerini kızdıran Ekinci için "Şu işlerinize dini katmayın" ve "Böyle bir videoya umre kelimesini nasıl yakıştırdın" yorumu yapıldı.

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Tuğba Ekinci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bikinili dans videosuna 'Benden sonrası umre' yazan Tuğba Ekinci, takipçilerini kızdırdı - Son Dakika


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