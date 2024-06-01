Tuğba Özay… AMELİYAT OLDU!.. - Son Dakika
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Tuğba Özay… AMELİYAT OLDU!..

Tuğba Özay… AMELİYAT OLDU!..

Kadın doğum uzmanı ve jinekolog Nazlı Korkmaz tarafından gerçekleştiril… Ünlü mankenin uzun bir süre hastanede müşahede altında olacağı öğrenildi. Ameliyat öncesi doğum fotoğrafçısına görüntü veren ünlü mankenin ağladığı anlar dikkat çekti.

01.06.2024 01:24
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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Tuğba Özay, ameliyat oldu. Bıçak altına yatan ünlü mankenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ameliyat sonrası açıklama yapan Özay "Önemli bir ameliyat oldum. Detayları sonra anlatacağım ama gerçekten çok önemli bir ameliyattı. Hemen hemen tüm kadınları ilgilendiren hatta beyleri de ilgilendiren bir konu. Mucizem Nazlı Korkmaz'a ne kadar teşekkür etsem az" dedi.

Ameliyat öncesi doğum fotoğrafçısına görüntü veren ünlü mankenin ağladığı anlar dikkat çekti.

YUMURTALIKLARI ALINMIŞTI

2008 yılında geçirdiği ameliyat sonrası yumurtalığı alınan Özay'ın cocuk yapması riske girmişti. Özay o dönem hep çocuk istediğini söyleyerek "Ancak çok çocuk istiyorum ve bu durum beni biraz zorlayacak gibi duruyor" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Tuğba Özay… AMELİYAT OLDU!.. - Son Dakika

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