Tuğçe Kandemir "Aşkta Kriterim Yok İnsan Olsun Yeter"

Özel olarak hazırladığı repertuvarıyla izlemeye gelenlere romantik bir atmosfer yaşatan genç şarkıcı, "Manitacılık gününde şarkılar söyleyerek daha sıcak bir ortam yaratmaya geldik. Mutluyum heyecanlıyım" diyerek sempatik tavırlar sergiledi. Aşkta kriterleriniz neler sorusuna ise Kandemir "Hiçbir kriterim yok. İnsan olsun, adam gibi adam olsun yeter. İnsanı insan olarak sevmek artık benim için arşa erişilmiş bir şey. Dümdüz insan olsun. Nefes alsın, yemek yesin, duyguları olsun yeter" diyerek açıklık getirdi.

"Öğretmenlik beni normal hayata döndürüyor"

Mersin'de öğretmenlik de yapan Kandemir, "Öğretmenliği çok seviyorum. Çocuklar benim için tutku. Beni hayata bağlıyorlar. Beyaz tahtanın önünde normal hayata dönüyorum. Sanatçı kimliğimden öğretmen kimliğine hemen dönüş yapıyorum. Aynı zamanda sosyoloji 4. sınıf öğrencisiyim" dedi. Şöhretin hayatında bir değişiklik yaşatmadığını belirten Kandemir, "Hala aynı evde oturuyorum, hala arkadaşlarım aynı. Sadece daha çok şarkı söylemeye başladım. Tek farkı bu hayatımda" diye konuştu. Yoğun bir konser programı olan Kandemir "Eypiyo ile düet yaptık şimdi Emre Aydın ile bir düet için konuşuyoruz. İnşallah yaparız. Rock, rap, pop hepsini harmanlamayı çok seviyorum. Bundan sonra caz bile olabilir" dedi.

Sevenlerine unutulmaz bir gün yaşatan Tuğçe Kandemir sahnedeyken bir de evlilik sürprizi yaşandı. Dinleyicilerinden biri, sahneye çıkarak, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Teklif öncesinde ne yapacağını şaşıran gence, diz çökmesi tavsiyesinde bulunan Kandemir 'evet' yanıtının alınmasının ardından 'Hadi kaptın kızı' diyerek çifti tebrik etti.

Tuğçe Kandemir kimdir?

Tuğçe Kandemir 1 Ocak 1996 tarihinde Mersin'de doğdu. Baba tarafı Kırıkkale, Anne tarafı Samsunlu olan Kandemir, Ankara'da yaşıyor. Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmeni olarak biliniyor. Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile bilinir. Şarkıcılığa amatör olarak başlamış videoları YouTube'da beğenilince kendi şarkısını çıkarmaya karar vermiştir. 2018 yılında öğretmenlik yaparken ilk şarkısı "Bu Benim Öyküm" adlı parçayı söylemiştir. Esas çıkışını Bilal Sonses ile birlikte söylediği "İçimdeki Sen" parçası ile yapmıştır. Bu şarkı YouTube'da 100 milyonun üzerinde izlenilmiştir. 2019'da söylediği "Yelkovan" şarkısı ise 50 milyonun üzerinde izlenmiştir. Hala Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. fizy Müzik Ödülleri'nde Yılın En Çok Dinlenen Düet ödülünü "İçimdeki Sen" şarkısıyla Bilal Sonses ile birlikte kazanmıştır. Bu Benim Öyküm, Yanlış, İçimdeki Sen, Gülü Soldurmam, Yelkovan, Yağmur, El-Alem, Kurban Olduğum isimli single parçaları bulunuyor.