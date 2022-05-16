Tükenmişlik Sendromuna mı Yakalandı? - Son Dakika
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Tükenmişlik Sendromuna mı Yakalandı?

16.05.2022 00:49
Tükenmişlik Sendromuna mı Yakalandı?

Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerde Etiler da Mario adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Mekandan ilk yeğeni Can kucağında köpekleri ile çıktı. Ardından mekandan çıkan Özbek, geçtiğimiz gün yaptığı Bali tatili hakkında konuştu.

Burcu Özberk "Çok güzeldi, dinlendim iyice." dedi. Muhabirlerin "Sosyal medya paylaşımlarınız da çok konuşuldu. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Göründüğü gibi gayet eğlendim. Tekrardan hemen gideceğim Bali'ye." dedi.

Yeni bir projeye dahil olup olmayacağı sorusuna "Çalışmak istemiyorum ya." dedi. Muhabirlerin "Yorulduğunuz için mi?" sorusuna ise "Yok, biraz kendime zaman ayırmak istiyorum." dedi. Özberk'in durgun ve yorgun hali ise gözlerden kaçmadı.

Tükenmişlik Sendromuna mı Yakalandı?
Tükenmişlik Sendromuna mı Yakalandı?
Tükenmişlik Sendromuna mı Yakalandı?

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Burcu Özberk, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tükenmişlik Sendromuna mı Yakalandı? - Son Dakika


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