Her daim gülen yüzü ve mutlu bakan mavi gözleriyle 13 ay boyunca hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik. Herkesin Ali Babası, benim idolüm, canım babamın cenazesi yarın 19 Temmuz 2022 Salı günü Kozlu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kozlu Mezarlığı'nda defnedilecektir.

Kaynak: Snob Magazin

Tümer Metin, Ali Metin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Tümer Metin'in Acı Günü - Son Dakika

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