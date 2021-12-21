"Türk erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar" diyen Emre Kınay'a tepki gösterildi

Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren oyuncu Emre Kınay, Haber Global'de yayınlanan Poster programına konuk oldu. Yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Emre Kınay'ın erkek ve kadınlar için söyledikleri ise dikkat çekti.

"ERKEKLERDE SIKINTI VAR, SORUMLUSU İSE KADINLAR"

Sunucu Narmin Balayeva'nın, "Kız babası olmak bir erkeğe ne katar?" sorusu üzerine konuşan Emre Kınay, "Baba için kız evlat, anne için ise erkek evlat bambaşka. Özellikle biz kentli babalar, kentli anneler gibi yapmıyoruz. Kentli babalar olarak kızlarımızı iyi yetiştiriyoruz. Kırsalı da derneklerle, yaşamsal bağlarla kız çocuklarımızı okumaya teşvik ederek medeniyete ulaştırmaya çalışıyoruz. Türk toplumunun erkeklerinde ise sıkıntı var. Yetiştirilme tarzları, kadına bakışları ve sosyal hayatın içinde… O yüzden buradaki sorumluluğu da hiç çekinmeden kadınlara veriyorum. Çocuklarını iyi yetiştirmeleri lazım" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Emre Kınay, sözlerinin ardından sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Oyuncuyu eleştiren birçok sosyal medya kullanıcısı "Hiç çekinmeden sorumluluğu kadınlara veriyorsunuz" ve "Bıktık artık bu laflardan" yorumunu yaptı.

İşte Emre Kınay için yapılan bazı yorumlar...