Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı

Türkiye'de özellikle magazin otoriterleri ve dizi-film sektörü tarafından merakla takip edilen Miss Turkey 2022 final elemelerinin sonuçları bu akşam belli oldu. Yarışmada birincilik ipini göğüsleyen isim Nursena Say oldu. İkinciliği Aleyna Şirin kazanırken, 1984 yılında Miss Europe'yi kazanan Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan üçüncü oldu.

MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU

Salı akşamı gerçekleşen oylama sonrasında 19 numara ile yarışan Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı unvanını elde etti. Türkiye'nin 2022 yılı tescilli güzeli seçilen Nursena Say, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu ve mimar olarak görev yapıyor.

ÜLKEMİZİ MİSS WORLD'DE TEMSİL EDECEK

Miss Turkey 2022 yarışmasında Selin Erberk Gurdikyan üçüncü,Aleyna Şirin ikinci oldu. Nursena Say, aldığı bu unvanla birlikte Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etme hakkı kazandı.

İşte tescilli Türkiye güzelleri:

Nursena Say

Aleyna Şirin