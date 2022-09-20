Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı

20.09.2022 23:03

Miss Turkey 2022 yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı unvanını Nursena Say elde etti. İkinci sırayı Aleyna Şirin alırken üçüncü sırada ise Avrupa güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan yer buldu.

Türkiye'de özellikle magazin otoriterleri ve dizi-film sektörü tarafından merakla takip edilen Miss Turkey 2022 final elemelerinin sonuçları bu akşam belli oldu. Yarışmada birincilik ipini göğüsleyen isim Nursena Say oldu. İkinciliği Aleyna Şirin kazanırken, 1984 yılında Miss Europe'yi kazanan Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan üçüncü oldu.

MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU

Salı akşamı gerçekleşen oylama sonrasında 19 numara ile yarışan Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı unvanını elde etti. Türkiye'nin 2022 yılı tescilli güzeli seçilen Nursena Say, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu ve mimar olarak görev yapıyor.

Miss Turkey 2022 birincisi resmen belli oldu! Üçüncü sırayı alan ismin annesi de Avrupa güzeli

ÜLKEMİZİ MİSS WORLD'DE TEMSİL EDECEK

Miss Turkey 2022 yarışmasında Selin Erberk Gurdikyan üçüncü,Aleyna Şirin ikinci oldu. Nursena Say, aldığı bu unvanla birlikte Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etme hakkı kazandı.

İşte tescilli Türkiye güzelleri:

Miss Turkey 2022 birincisi resmen belli oldu! Üçüncü sırayı alan ismin annesi de Avrupa güzeli
Nursena Say
Miss Turkey 2022 birincisi resmen belli oldu! Üçüncü sırayı alan ismin annesi de Avrupa güzeli
Aleyna Şirin
Miss Turkey 2022 birincisi resmen belli oldu! Üçüncü sırayı alan ismin annesi de Avrupa güzeli
Neşe Erberk
YORUMLAR
500
Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi yapıldı Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi yapıldı Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul'da konser verdi Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul'da konser verdi

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
23:03 Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı
22:47 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı Buket Aydın'ı şaşırttı: Bu yedekleme dürtüsü bence
22:33 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti
22:10 İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü
21:53 Çıkan görüntülerin ardından uyuşturucu testi yaptıran Şeyma Subaşı'nın anlaşması iptal oldu
21:41 Wesley Sneijder ile Burak Yılmaz yeniden bir araya geliyor: Bence çok ilginç bir proje
20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan o fotoğrafı gösterdi! BM salonu sessizliğe büründü
20:36 Yılanın nefes kesen hamlesine ilginç yorum: Zehrini çoktan bıraktı, geçmiş olsun
20:26 Galatasaray'ın yeni yengesinin aylık harcaması dudak uçuklattı
18:26 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TOKİ değerlendirmesi: Anlatılmayan bir yeri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 23:09:45. #1.13#
SON DAKİKA: Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement