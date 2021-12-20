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Türkiye ekonomisi hakkında "Gerekirse simit yenecek" yorumunu yapan Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika

Türkiye ekonomisi hakkında "Gerekirse simit yenecek" yorumunu yapan Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor

20.12.2021 11:22

Ülkenin ekonomisinden bahsederken "Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'a sosyal medyada gelen tepkiler çığ gibi büyüyor. Twitter'da trend olan Avşar'ın lüks harcamalarını hatırlatan sosyal medya kullanıcıları "Vergisini ödeyen insanlar neden simit yemek zorunda" yorumu yaptı.

Bir mekandan çıkarken kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Hülya Avşar, artan kurlardan sonra ekonomi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avşar'ın bu sözleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de peşin sıra gelmeye başladı.

"GEREKİRSE SİMİT YENECEK"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu açıklamasında "Benim bildiğim tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Ne derseniz deyin. "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" dedi.

TWITTER'DA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da trend olan Avşar için "Bizim yaşam tarzımıza sen mi karar vereceksin?" yorumları yapılırken ünlü ismin yaptığı lüks harcamalar da gündeme geldi.

İşte Hülya Avşar için yapılan bazı yorumlar...

Türkiye ekonomisini değerlendirirken 'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Türkiye ekonomisini değerlendirirken 'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Türkiye ekonomisini değerlendirirken 'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Türkiye ekonomisini değerlendirirken 'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Türkiye ekonomisini değerlendirirken 'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Türkiye ekonomisini değerlendirirken 'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Türkiye ekonomisini değerlendirirken 'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Türkiye ekonomisi hakkında Gerekirse simit yenecek yorumunu yapan Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Hülya Avşar, Ekonomi, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkiye ekonomisi hakkında 'Gerekirse simit yenecek' yorumunu yapan Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
  • Murat : Nerelere nerelerden geldiği belli olan sanatçı desen sanatçı değil müzisyen desen müzisyen değil. Ne mezunu olduğu belli sayın hanımefendi halka yön vermeye çalışıyor. Cebinde para olan herkes bu halka nasıl yaşaması gerektiğini anlatmaya çalışıyor ya yanarım da ona yanarım. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Türkiye ekonomisi hakkında "Gerekirse simit yenecek" yorumunu yapan Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
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