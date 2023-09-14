Türkiye Güzeli Şevval Şahin'e sevgilisinden devasa doğum günü çiçeği - Son Dakika

Türkiye Güzeli Şevval Şahin'e sevgilisinden devasa doğum günü çiçeği

Son Güncelleme: 14.09.2023 09:32

Yeni yaşını kutlayan Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu'ndan gelen devasa doğum günü çiçeği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Çiçeği taşıyamadığı anları yayınlayan Şahin, "Bacak boyum kadar" ifadelerini kullandı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla sık sık gündemde olan Şevval Şahin, 24 yaşına girdi. Bir süredir Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşayan Miss Türkiye Güzeli, sevgilisinden gelen devasa doğum günü çiçeği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

ÇİÇEĞİ TAŞIYAMADI

Ünlü güzele sevgilisi Murat Kazancıoğlu doğum günü kutlaması adına devasa boyutta gül buketi yolladı. Güllerini sosyal medyada paylaşan Şevval Şahin, paylaşımına, "Bacak boyum kadar olmazsa olmaz. Aşkım, seni çok seviyorum" notunu yazdı. Devasa gül buketini ağırlığından dolayı taşıyamayan Şevval Şahin o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Şevval Şahin, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkiye Güzeli Şevval Şahin'e sevgilisinden devasa doğum günü çiçeği - Son Dakika


Son Dakika
09:53 Bomba iddia! Yerlikaya, Soylu döneminde rütbeleri sökülen eski emniyet müdürlerine haklarını iade etti
09:28 ''Hoca çok kazanıyor'' diyen Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın maaşını açıkladı
09:25 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'e sevgilisinden devasa doğum günü çiçeği
09:03 İngiltere'de okul müdürü, 2 kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu
08:43 Tamam mı devam mı? Galatasaray'da Muslera için karar verildi
08:43 Tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti
08:40 Ayçin Tuyun, meme kanseri ameliyatı geçirdi
08:12 Benzinin litre fiyatına 1 lira 65 kuruş zam geldi
07:45 Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu bugün anjiyo olacak
07:44 Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Özgür Özel yarın CHP genel başkan adaylığını açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 10:17:15. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Güzeli Şevval Şahin'e sevgilisinden devasa doğum günü çiçeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement