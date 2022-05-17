Başrollerini Özgü Kaya, Berker Güven, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu gibi isimlerin paylaştığı Üç Kız Kardeş, bu akşam 12.bölümüyle ekranlara gelecek.
Baba evine dönen Türkan, kendisini burada tamamen sığıntı gibi hissetmeye başlar. Nesrin ise her şeye rağmen kızının yuvasını yıkmaması gerektiğine inanmaktadır. Bir yandan Türkan'ın Somer'le boşanma kararını Sadık'tan gizlemeye çalışırken bir yandan da kızının evliliğini kurtarmak için harekete geçer. Ne var ki Rüçhan hanımın öfkesi, herkesi tutuşturacaktır...
Son Dakika › Magazin › Üç Kız Kardeş, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Nesrin, kızı Türkan'ın evliliğini kurtarmak için hangi hamleleri yapacak? İşte detaylar - Son Dakika