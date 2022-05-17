Üç Kız Kardeş, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Nesrin, kızı Türkan'ın evliliğini kurtarmak için hangi hamleleri yapacak? İşte detaylar

Başrollerini Özgü Kaya, Berker Güven, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu gibi isimlerin paylaştığı Üç Kız Kardeş, bu akşam 12.bölümüyle ekranlara gelecek.

TÜRKAN'IN AYRILIK KONUSUNDAKİ KARARLI DURUŞU SOMER'İ ÇİLEDEN ÇIKARIR

RÜÇHAN'IN ÖFKESİ HERKESİ TUTUŞTURACAK

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Somer, Türkan'ı kazanma çabası içindeyken Türkan'ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer'i daha da çileden çıkarır. Mahkeme günü de artık yakındır. Türkan babasının rahatsızlığı yüzünden Somer'le olan durumunu bir türlü açıklayamaz. Nesrin'i de zora sokan bir durumdur bu. Somer, Sadık'a karşı evlilik oyunu sürdürürken Nesrin'in de desteğini alır.

Baba evine dönen Türkan, kendisini burada tamamen sığıntı gibi hissetmeye başlar. Nesrin ise her şeye rağmen kızının yuvasını yıkmaması gerektiğine inanmaktadır. Bir yandan Türkan'ın Somer'le boşanma kararını Sadık'tan gizlemeye çalışırken bir yandan da kızının evliliğini kurtarmak için harekete geçer. Ne var ki Rüçhan hanımın öfkesi, herkesi tutuşturacaktır...