Üçüncü kez anne olan Zeynep Demirel bebeğinin son halini paylaştı

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında ise hayatını milli futbolcu Volkan Demirel ile birleştirdi. Çiftin Yeda ve Yada adında iki kız çocuğu bulunuyor. Aile, 23 Şubat'ta üçüncü çocuklarına kavuşarak, Yasmin adını verdiler.

ikili üçüncü çocuklarını ise 23 Şubat'ta kavuştu. Demirel ailesi kızlarına ise Yasmin adını verdi.

Şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Zeynep Demirel, uzun bir süre sonra Yasmin ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Üç çocuk annesi ünlü isim, paylaşımına Emel Müftüoğlu'nun "Mucize" şarkısını ekledi. Sosyal medya kullanıcıları Yasmin bebeğinin annesi Zeynep Demirel ile olan benzerliğine yorum yağdırdı. Bazı yorumlar şu şekilde, "Resmen kendini doğurmuşsun sana çok benziyor maşallah", "Annesinin kopyası", "Güzelliğini annesinden almış."