Ümit Erdim ile Seda Erdim Boşandı

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2017 yılında dünyaevine giren Ümit Erdim ile Seda Erdim ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Seda Erdim'in sosyal medya hesabında kızlık soyadı olan "Çınar"ı kullanmaya başlaması dikkat çekmişti.

Ses ile Ela adında iki kız çocuk sahibi olan çiftin boşandığı doğrulandı.

"ANLAŞMALI ŞEKİLDE BOŞANMIŞTIR"

Ünlü çift sessizliklerini avukatları aracılığı ile yaptıkları ortak açıklamayla bozdu:

"Müvekkilimiz Ümit Erdim eşi Seda Çınar ile sevgi ve saygı ile yıllardır yürüttükleri evliliklerini, yine aynı sevgi, saygı ve anlayış ortamında bitirme kararı almış, bu doğrultuda taraflar Nisan 2024 tarihinde anlaşmalı şekilde boşanmıştır.

Taraflar arasında karşılıklı iyi niyet, saygı ve anlayışın hiçbir şekilde azalmadığı bu sürece ilişkin olarak, basında veya sosyal medyada yer alan olumsuz haberlere itibar edilmemesi ve tarafların çocuklarına, aile büyüklerine karşı olan hassasiyetlerine de anlayış gösterilmesi gerektiği şüphesizdir.

Müşterek iki kız çocuğuna sahip olan taraflarca aile birliğine olan inanışları ve çocuklarını korumak amacıyla bu konuda başkaca herhangi bir açıklama yapılmayacaktır.

Bu sürece ilişkin gerek basın gerek sosyal medyada yapılacak haberlerde, yorumlarda tarafların mahremiyetlerine, hassasiyetlerine ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan, itham ve iftira içerikli eylem ve söylemlerde bulunanlara karşı gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."