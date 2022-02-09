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Ünlü Basketbolcu Sevgilisiyle Cihangir'de Yakalandı - Son Dakika

Ünlü Basketbolcu Sevgilisiyle Cihangir'de Yakalandı

09.02.2022 19:41
Ünlü Basketbolcu Sevgilisiyle Cihangir'de Yakalandı

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da oynayan ünlü basketbolcu Ayberk Olmaz, önceki gece voleybolcu sevgilisi Arzum Tezcan ile Cihangir'de objektiflere yansıdı. İşte detaylar...

Gecenin geç saatlerine kadar Rika'da eğlenen Ayberk Olmaz ve Arzum Tezcan, mekan çıkışı patlayan flaşlarla kısa süreli şok yaşadı.

"SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ?"

Ayberk Olmaz, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Siz nereden çıktınız?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

AYBERK OLMAZ KİMDİR?

Ayberk Olmaz kim, nereli, kaç yaşında, mesleği ne; Ayberk Olmaz, 8 Haziran 1996'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da oynayan ünlü basketbolcu Ayberk Olmaz, 2.10 boyundadadır. Pivot pozisyonunda görev almaktadır.

ARZUM TEZCAN KİMDİR?

Arzum Tezcan kim, kaç yaşında, mesleği ne; Arzum Tezcan, 4 Haziran 1998'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 23 yaşındadır. Voleybolcu olan Arzum Tezcan, Istanbul BBSK'de forma giyiyor. Pasör pozisyonunda oynamaktadır.

Ünlü Basketbolcu Sevgilisiyle Cihangir'de Yakalandı
Ünlü Basketbolcu Sevgilisiyle Cihangir'de Yakalandı

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Frutti Extra Bursaspor, Ayberk Olmaz, Basketbolcu, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Basketbolcu Sevgilisiyle Cihangir'de Yakalandı - Son Dakika Magazin


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