Ünlü fenomen Cansu Taşkın'dan 'Ne kadar sahtesiniz' paylaşımı - Son Dakika
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Ünlü fenomen Cansu Taşkın'dan 'Ne kadar sahtesiniz' paylaşımı

Ünlü fenomen Cansu Taşkın\'dan \'Ne kadar sahtesiniz\' paylaşımı

İnci Taneleri dizisinin başrol oyuncusu ve senaristi Yılmaz Erdoğan ile yaşadığı olaylı aşk sonrası sık sık gündeme gelen ünlü fenomen Cansu Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yılmaz Erdoğan'a göndermede bulundu. Taşkın, kadınların aşağılanmadığı, değer gördüğü ve sözlü şiddet görmediği bir dünya istediğini belirterek, sahte dünyanın Yılmaz Erdoğan ve sevilen sanatçılar tarafından örnek alındığını ifade etti.

01.06.2024 17:16
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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü fenomen Cansu Taşkın'dan "Ne kadar sahtesiniz" paylaşımı geldi.

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"İnci Taneleri" dizisinin başrol oyuncusu ve senaristi Yılmaz Erdoğan ile yaşadığı olaylı aşk sonrası sık sık gündeme gelen ünlü fenomenden yeni paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taşkın

"-Kadın ne kutsal değil mi. Öyle bir dünya istiyorum ki kadınların aşağılanmadığı değer gördüğü sözlü şiddet görmediği gerçekte olmayan gerçek dışı aşağılayıcı gösterilen ve birde bunu örnek aldığımız sevdiğimiz sanatçılarda görünce bir kez daha anlıyorum ki ne kadar sahtesiniz. Ben gerçek dünyada olmak istiyorum sahte dünya sizin olsun " demesi Yılmaz Erdoğan'a gönderme olarak yorumlandı.

YILMAZ ERDOĞAN'A ŞİİRİYLE CEVAP VERDİLER

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Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde Yılmaz Erdoğan'a yönelttiği " Çok sevişmenin zararı var mı" sorusuna "Sevmenin zararı yok " cevabı sonrası ünlü isim yorum yağmuruna tutuldu.

Erdoğan'a bir çok kişi kendi yazdığı ve seslendirdiği " Ben Senin Beni Sevebilme İhtimalini Sevdim" şiirine atıfta bulunarak, "Artık ihtimal de kalmadı gerçek hayatta sevmek için" yorumlarını yaptılar.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ünlü fenomen Cansu Taşkın'dan 'Ne kadar sahtesiniz' paylaşımı - Son Dakika

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