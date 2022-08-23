Cansu Taşkın: Ölümden Döndüm

"Bir hafta önce Alaçatı'da büyük bir kaza atlattım. Arkadan arabama çarptılar direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yola geçsem kamyonun altında kalacaktım. Ölümden döndüm resmen, köpeğim de arabadaydı. Çok ağladım, psikolojik travma yaşıyorum hala. Arabam da 200 bin TL değerinde masraf çıktı. Allah can sağlığı versin." diyen Cansu Taşkın, kısa süren sohbetin ardından vale noktasında bekleyen özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin

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