Volkan-Zeynep Demirel çiftinin bebek heyecanı! Doğum öyküsünü bu videoyla paylaştılar - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Volkan-Zeynep Demirel çiftinin bebek heyecanı! Doğum öyküsünü bu videoyla paylaştılar

Geniş Video İzle

Ünlü manken Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne oldu. Yeni doğan bebeğin isminin Yasmin olduğu öğrenilirken; sosyal medya hesabından doğum sonrası ilk kez paylaşım yapan Zeynep Sever Demirel, hem bebeğiyle poz verdi hem de doğum öyküsü paylaştı.

26.02.2025 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü manken Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne olmasının ardından duygulandıran bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski futbolcu Volkan Demirel ile evli olan ünlü manken Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı. Üçüncü çocuklarına kavuşan çiftin bebeklerinin isminin Yasmin olduğu öğrenildi.

İLK POZLARINI VERDİLER

Sosyal medya hesabından doğum sonrası ilk kez paylaşım yapan Zeynep Sever Demirel, bebeğiyle poz verdi. Doğum hikayesini de video olarak paylaşan Demirel, duygu dolu ifadeler kullandı.

"Aylar önce bir hamilelik günlüğü başlatmıştım buradan. Dilim yettiğince kendi tecrübelerimi paylaştım, sizlerden de çok güzel mesajlar, öneriler aldım, birbirimize destek olduk. Bu son video, bizim doğum hikayemiz" diye yazan Demirel, "Ben ikinci doğumumu evde ve 20 dakikada yapmış kadınım, bunu 5 dakikada doğurur çıkarım" diye böbürlenen anasına 5 saat sancı çektirerek (bu noktada mübalağasız anam ağladı deyimi gerçek olmuştur) yine çok büyük konuştun dedirtti" ifadelerini kullandı.

"25 KİLO ALDIM"

25 kilo aldığını da belirten Demirel, "Kendisi 4 kiloluk bir nur topu gibi olup, bana da verilmesi gereken nur topu gibi bir 25 kilo bırakarak, veee önceki tecrübelerime dair ne varsa bildiğim hepsini alt üst ederek dünyaya gözlerini açtı. Evet doktorumun da dediği gibi her doğum farklıymış. Bana gelince, sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim, onu ne kucağımdan indiresim, ne de kimselere veresim var, bir süre yaka süsüm gibi gezecek galiba benimle… İstemeyenlere sonsuz saygı duymakla beraber, Allah isteyen herkese nasip etsin diyor ve bazı teşekkürlerim var onlara geçiyorum" dedi.

Volkan-Zeynep Demirel çiftinin bebek heyecanı! Doğum öyküsünü bu videoyla paylaştılar

Zeynep Sever Demirel, Sosyal Medya, Kültür Sanat, Magazin, Eğitim, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Volkan-Zeynep Demirel çiftinin bebek heyecanı! Doğum öyküsünü bu videoyla paylaştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serdar Erişen:
    damatlara çalışmış yilarca volkan meğerse 6 7 Yanıtla
  • monşer null:
    Para Var Onca Fakir Fukara Var Yardım Etmezler 7 4 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Sıçıntınıda paylaş bari?? 1 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    adamsın volkan yorumdaki omç sussun 3 3 Yanıtla
  • monşer null:
    Bizene Sanki Karnımızımı doyuruyor 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ayaklarını denk al“ çıkışına CHP’den zehir zemberek yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al" çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt
19:15 Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye’yi durdurmamız imkansız Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız
19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
08:41 Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı
08:28 Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’tan aşk pozları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan aşk pozları
08:25 Fatih Terim’den Arabistan’da bir ilk Fatih Terim'den Arabistan'da bir ilk
08:16 Şili’de ülkenin yüzde 99’unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
08:14 Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi?
08:14 Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 21:44:10. #1.13#
SON DAKİKA: Volkan-Zeynep Demirel çiftinin bebek heyecanı! Doğum öyküsünü bu videoyla paylaştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.