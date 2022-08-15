Modacı Dalmış'tan vücut tipine uygun giyinme önerisi - Son Dakika
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Modacı Dalmış'tan vücut tipine uygun giyinme önerisi

15.08.2022 15:30
Modacı Dalmış'tan vücut tipine uygun giyinme önerisi

Ünlü Modacı Abdulselam Dalmış, vücut tipine göre giyinme konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Ünlü Modacı Abdulselam Dalmış, vücut tipine göre giyinme konusunda önemli uyarılarda bulundu.

İnsanların geçmişe kıyasla dış görünüşlerine daha çok önem verdiklerini belirten Dalmış, bilhassa kadınların daha şık olmak adına ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Armut vücut tipine sahip olan kadınların sayısının fazla olduğuna dikkat çeken Dalmış, "Kalça ve bacakların geniş, vücudun üst kısmının dar ve küçük olduğu bu vücut tipine uygun giyinmek zannettiğinizden çok daha kolay. Her şeyden önce, vücudunuzun üst kısmını daha hacimli gösterecek türden vatkalı ceketlerden, pileli, desenli ve renkli kıyafetlerden yana seçim yapmalısınız. Ayrıca, büyük aksesuarlar da çok işinize yarayacaktır. Kum saati vücut tipine sahipseniz son derece şanslı olduğunuzu söylemeliyiz. Çünkü, neredeyse istediğiniz her şeyi giyebilirsiniz. Yüksek belli pantolonlar mutlaka gardırobunuzda yer almalı! Bunun yanı sıra, ince belinizi ortaya çıkaracak türden bir kemer kullanmalısınız. Dikdörtgen vücut tipi için de güzel alternatiflerimiz mevcut! Üst ve alt bedenin eşit olduğu bu vücut tipinde belinizi ortaya çıkarmak adına korse kullanmanız gerekiyor. Bilhassa korseli kıyafetler sayesinde kıvrımlı vücut yapınızı sergileyebilirsiniz. Kemer kullanmanız tavsiye edilmez. Büyük boy çantalar da size çok yakışacaktır. İnce bacaklı ve geniş omuzlu bir kadının birtakım şikayetleri olabilir. Üst ve alt bedenin orantılı olmadığı bu vücut tipine uygun giyinmek şart! Desenli ve renkli kıyafetler çok işinize yarayacaktır. Ayrıca, pileli eteklerin de kurtarıcı nitelikte olduğunu söylemeliyiz. Elma vücut tipini mutlaka duymuşsunuzdur. Küçük göğüslerin ve geniş kalçanın hakim olduğu bu vücut tipinde kadınların bacaklarını ortaya çıkaracak türden açık elbiselerden yana seçim yapmaları tavsiye edilir" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Kemer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Modacı Dalmış'tan vücut tipine uygun giyinme önerisi - Son Dakika

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