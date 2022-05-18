Ünlü modacı Cafer Andıç'a bir ödül daha - Son Dakika
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Ünlü modacı Cafer Andıç'a bir ödül daha

18.05.2022 12:54
Ünlü modacı Cafer Andıç'a bir ödül daha

Uluslararası Medya Ödülleri programında ünlü modacı Cafer Andıç, yılın modacısı ödülüne laik görüldü.

Uluslararası Medya Ödülleri programında ünlü modacı Cafer Andıç, yılın modacısı ödülüne laik görüldü.

Ünlü modacı Cafer Andıç Medyada Grup'un düzenlemiş olduğu Uluslarası Medya Ödülleri gecesinde yılın modacısı ödüle layık görüldü. Ödüllü modacı Andıç, ödüle laik görüldüğü için teşekkürlerini iletti. Andıç, "Çok mutluyum basın mensuplarının da yoğun ilgi gösterdiği bu gecede kendime yapılan sorulara cevap verdim. Modayla ilgili yapılması gereken çalışmaların, planlamaların nasıl ilerlediği ile ilgili güzel konuşmalar yaptık. Ödülde ismi geçen herkese teşekkürlerimi ilettim, Türkiye'de sayılı modacılar var ama ben kumaşçılıktan modacılığa gelen tek kişiyim. Bununda huzurunu mutluluğunu yaşıyorum sevenlerime sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Medya, Laik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü modacı Cafer Andıç'a bir ödül daha - Son Dakika


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