Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu - Son Dakika
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Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

20.01.2023 10:07
Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz yıl Almanya'da Ceyhun Ergin ile evlenmişti. Çift, geçtiğimiz günlerde çocuklarını kucağına aldığını duyurdu. İşte haberin detayları…

Geçtiğimiz yıl Almanya'da Ceyhun Ergin ile evlenen tescilli güzel ve oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'dan müjdeli haber geldi.
Leyla Lydia Tuğutlu hamileliğinin altıncı ayında sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.
Çift, 'Evren Deniz' adını verdikleri bebeklerini 18 Ocak Çarşamba günü kucaklarına aldı. Sağlıklı bir şekilde doğum yapan Leyla Lydia Tuğutlu son zamanlarda daha sık tercih edilen 'suda doğum' yöntemi ile bebeğini dünyaya getirdi.
"Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" diye konuşan Leyla Lydia Tuğutlu annelik heyecanını dile getirdi.

Kaynak: Snob Magazin
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Leyla Lydia Tuğutlu, Almanya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu - Son Dakika

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