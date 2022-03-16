Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! - Son Dakika

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oynayan Berk Oktay, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Şimdilerde kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlilik hazırlığı yapan Oktay, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"VİRÜS CİDDİ ANLAMDA SARSTI"

İkinci kez koronavirüse yakalanan oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhabalar. Maalesef ikinci kez Covid-19'a yakalandım. Öncelikle şifa dileklerini ve duasını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Beslenmeme, sağlığıma çok dikkat etmeme rağmen virüsten kaçamadım ve bu sefer ciddi anlamda sarstı. 'Virüs etkisin kaybetti ve artık çok da fazla önleme gerek yok' gibi bir algı oluştu maalesef. Lütfen maskenizden uzaklaşmayın ve olabildiğince tedbirli olmaya devam edin. Toparlıyorum, en kısa zamanda görüşmek üzere. Sevgiler..."