Omiriliğinde tümör tespit edilen ünlü oyuncu Merve Altınkaya ameliyat oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Omiriliğinde tümör tespit edilen ünlü oyuncu Merve Altınkaya ameliyat oldu

03.02.2023 10:02

Atv'nin Aldatmak adlı dizisinde rol alan oyuncu Merve Altınkaya, omurilik tümörü için bıçak altına yattı. 6 saat süren operasyon sonrası oyuncudan alınan tümörün iyi huylu olup olmadığı henüz net değil.

Son olarak ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak ile seyirciyle buluşan oyuncu Merve Altınkaya, yoğun çalışma temposunun ardından ağrılarının ağırlaşmasıyla bir süredir takip altında olduğu hastanede apar topar ameliyata alındı.

AMELİYATI TAM 6 SAAT SÜRDÜ

Merve Altınkaya, geçtiğimiz gün Koç Üniversitesi Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. İhsan Solaroğlu tarafından omurilik tümörü ameliyatı oldu. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından bir süre hastanede gözetim altında kalacak oyuncunun belinden alınan tümörün iyi huylu olup olmadığı bilgisi henüz alınmadı.

Merve Altınkaya'nın 25 Ocak'ta "49" adlı sinema filmi de vizyona girmişti.

Ünlü oyuncu Merve Altınkaya'dan, omurilik tümörü ameliyatı oldu
Ünlü oyuncu Merve Altınkaya'dan, omurilik tümörü ameliyatı oldu
Ünlü oyuncu Merve Altınkaya'dan, omurilik tümörü ameliyatı oldu
Ünlü oyuncu Merve Altınkaya'dan, omurilik tümörü ameliyatı oldu
Ünlü oyuncu Merve Altınkaya'dan, omurilik tümörü ameliyatı oldu
Ünlü oyuncu Merve Altınkaya'dan, omurilik tümörü ameliyatı oldu
Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
500

Merve Altınkaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Omiriliğinde tümör tespit edilen ünlü oyuncu Merve Altınkaya ameliyat oldu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
10:01 Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrol olduğu Adım Farah dizisinden ilk fragman geldi
09:59 Son Dakika: Enflasyon ocak ayında yüzde 6,65, yıllık bazda ise yüzde 57,68 oldu
09:13 155 metrelik ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi
09:27 ABD'li 27 senatörden Türkiye'ye yaptırım çağrısı! Başkan Biden'a mektup yazdılar
09:23 Aile dizisinden 2.fragman geldi! 14 Şubat'ta televizyon başına geçin
09:21 ABD'li 27 senatörden skandal Türkiye çağrısı! Başkan Biden'a mektup gönderdiler
09:17 Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi! 5 kişi yaralandı, İstanbul yönü ulaşıma kapandı
09:13 İstanbul Boğazı'nda 155 metrelik ABD savaş gemisi! Mürettebat İstanbul manzarasına kilitlendi
09:12 Görevinden istifa eden Paçacı'ya CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan telefon: İstifanı ben talep etmedim
09:11 Son Dakika: Bolu'da zincirleme kaza! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2023 10:18:28. #1.12#
SON DAKİKA: Omiriliğinde tümör tespit edilen ünlü oyuncu Merve Altınkaya ameliyat oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement