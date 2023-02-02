Omiriliğinde tümör tespit edilen ünlü oyuncu Merve Altınkaya ameliyat oldu

Son olarak ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak ile seyirciyle buluşan oyuncu Merve Altınkaya, yoğun çalışma temposunun ardından ağrılarının ağırlaşmasıyla bir süredir takip altında olduğu hastanede apar topar ameliyata alındı.

AMELİYATI TAM 6 SAAT SÜRDÜ

Merve Altınkaya, geçtiğimiz gün Koç Üniversitesi Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. İhsan Solaroğlu tarafından omurilik tümörü ameliyatı oldu. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından bir süre hastanede gözetim altında kalacak oyuncunun belinden alınan tümörün iyi huylu olup olmadığı bilgisi henüz alınmadı.

Merve Altınkaya'nın 25 Ocak'ta "49" adlı sinema filmi de vizyona girmişti.