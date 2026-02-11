Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında - Son Dakika
Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında

Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında
11.02.2026 18:50
BKM Mutfak'ın ilk kuşağında yer alan, Hükümet Kadın ve Eyvah Eyvah gibi yapımların sevilen oyuncusu Metin Keçeci, içine düştüğü maddi krizi açıkladı. Ünlü oyuncu, 16 ay boyunca kirasını ödeyemeyince icra memurlarının kapısına dayandığını ve tahliye sürecinin başladığını anlattı.

Beşiktaş Kültür Merkezi bünyesinde uzun yıllar sahne alan, Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk döneminde yer alan, Hükümet Kadın, Eyvah Eyvah gibi sevilen yapımlarla tanınan oyuncu Metin Keçeci, son dönemde yaşadığı derin maddi krizi kamuoyuyla paylaştı. Sanat dünyasının ışıltılı sahnesinin ardındaki acı gerçeği gözler önüne seren Keçeci, kirasını ödeyemediği için kapısına icra memurlarının dayandığını anlattı.

16 AY BOYUNCA İDARE EDİLDİ

Metin Keçeci, yaşadığı zorlu süreci anlatırken hukukçuların bile kendisine gösterdiği nezaketten bahsetti. Kirasını uzun süre ödeyememesine rağmen avukatın kendisine tolerans gösterdiğini belirten Keçeci, şu ifadeleri kullandı:

"Avukat geldi kapıya, 'Metin Bey size bunu yapamayız' dedi. Beni tam 16 ay idare etti. Ancak gelinen noktada süreç artık kaçınılmaz oldu."

"SANATÇI KİMLİĞİMLE GEÇİNEMİYORUM"

Ünlü oyuncu, mesleki kariyerine rağmen temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirterek sanat dünyasındaki istihdam ve kazanç sorununa dikkat çekti. Kendisini "kirasını ödeyemeyen bir adam" olarak tanımlayan Keçeci, "Ben sanatçı olarak kirasını ödeyemeyen bir adamım. Bu benim değil, sektörün ve içinde bulunduğumuz durumun bir yansımasıdır" dedi.

İCRA KAPIYA DAYANDI: TAHLİYE SÜRECİ BAŞLADI

Evinin kirasını ödeyemediği için hakkında icra takibi başlatılan ve tahliye kararı ile karşı karşıya kalan oyuncu, bu durumu gizlemek yerine dürüstçe paylaşmayı tercih ettiğini belirtti. Keçeci'nin bu açıklamaları, özellikle sosyal medyada sanatçıların emeklilik ve iş garantisi gibi sorunlarının tekrar tartışılmasına neden oldu.

METİN KEÇECİ KİMDİR?

1971 doğumlu olan Metin Keçeci; Hükümet Kadın, Eyvah Eyvah, Çok Filim Hareketler Bunlar gibi popüler sinema filmlerinin yanı sıra pek çok dizide de rol almıştır. Genellikle karakter oyunculuğu ile tanınan sanatçı, sektörün emektar isimleri arasında yer alıyor.

Kültür Sanat, Magazin, Yaşam, Son Dakika

