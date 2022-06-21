Ünlü Oyuncu Paris Yolcusu - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Paris Yolcusu

21.06.2022 23:21
Ünlü Oyuncu Paris Yolcusu

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Sancaktutan, "Tatil öncesi Paris'te bir dergi çekimi olacak. O yüzden önümüzdeki hafta Paris'e gideceğim" dedi.

Bir yapım şirketinden çıkan Hafsanur Sancaktutan, karşısında gazetecileri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.

"GÖRÜŞMELERİM VAR"

Başrollerini Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Sancaktutan, "Çekimler bitmek üzere, tatil hazırlığı yapıyorum. 1-2 iş görüşmem daha var. Sonrasında tatile çıkacağım" dedi.

"PARİS'E GİDECEĞİM"

Sancaktutan, "Tatil öncesi Paris'te bir dergi çekimi olacak. O yüzden önümüzdeki hafta Paris'e gideceğim" dedi.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimi 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle başladı.

Hafsanur Sancaktutan Ödülleri

Terakki Vakfı – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Otobüs/ 2016

İstek Okulları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural/ 2015

14. PAM – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural/ 2015

Rotary Kulübü – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural/ 2015

Hafsanur Sancaktutan'ın Oynadığı Diziler

Son Yaz/ Yağmur/ 2020

Aşk Ağlatır/ Ada Meryem/ 2019

Gülperi/ Fidan/ 2018

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Kaynak: Snob Magazin

Hafsanur Sancaktutan, Buğra Gülsoy, Tatil, Paris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Paris Yolcusu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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