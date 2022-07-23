Ünlü Oyuncu Sunuculuğa Soyundu

Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kahramanmaraş Afşin ilçesinde "Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri festivalinde ilk defa festival sunuculuğu yaptı.
Wilma Elles festivalin ilk gününde festivalin ev sahibi Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve çiftçiler ile birlikte lavanta tarlalarının hasadına katılarak lavanta toplayıp hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
"SUNUCULUK YAPARKEN GÖREBİLİRSİNİZ"
Kahramanmaraş'a ilk defa geldiğini belirten Wilma Elles güzelliği ve alçak gönüllüğü ile dikkat çekerken, "Artık beni önemli festivaller ve organizasyonlarda sunuculuk yaparken görebilirsiniz" dedi.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, lavanta buketi ve lavantalardan elde edilen kozmetik ürünlerinin olduğu seti Wilma Elles'e hediye etti.
WİLMA ELLES KİMDİR?
Wilma Elles, 18 Ekim 1986'da Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi. Elles'in iki erkek ve iki kız kardeşi vardır. 10 yaşından beri okulda tiyatro oyunlarında oynadı ve oyunculuk, musik ile dans dersleri aldı. Aynı zamanda Köln Üniversitesi'nde çalışmalar yapmıştır.
2004 yılında Köln'de Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule'den mezun olan Wilma Elles, 2008 yılından Türk Usulü, "The End" ve "Das Weinen davor" adlı sinema filmlerinde başrolde görev almıştır. Kanal D'nin 2010-2013 sezonundaki dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Caroline rolünde oynadı.
Wilma Elles'e, Avrupa Kalite Ödülleri'nde 2011 ve World Consumer Ödülleri'nde 2012 En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. 2013'te EMÖ En İyi Kadın Oyuncu ve 2015'te Altın Palmiye En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. Türkiye'yi çok sevdiği bilinen Wilma Elles, Türk vatandaşı olup ve bir Türk ismini adına eklemek istemiştir. Başka kültürlere ilgisinin çok olduğunu bildiren sanatçı, Köln Üniversitesi'nde Siyaset Bölümü'nde İslam Bilimleri'ni birincilikle bitirmiştir.
Türkiye'nin, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki 'Caroline' rolüyle tanıdığı Wilma Elles Türk vatandaşı oldu. Alman oyuncu Türk vatandaşlığına kabul edilir edilmez aldığı yeni kimliğini Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.
Wilma Elles 2013-2014 yılında TRT1'de Gurbette Aşk dizisinde başrol karaktere Helga oynamıştır ve 2015 yılında Filinta Anita ajan rolüyle ekrana gelmiştir. 2016'dan itibaren ATV kanalında Yeter dizisinde başrol karakterlerinden İdil karakterine hayat vermiş son olarak Kanal D ekranında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Nadya karakterine hayat vermektedir.
Wilma Elles'in Filmografisi
Arka Sokaklar (2019-2020) Nadya
Yeter (2015) İdil
Senden Bana Kalan (2015) Emma
Emicem Hospital (2015)
Filinta 2015 Anita Von Wilhelm
Ulan İstanbul 2015 (Konuk Oyuncu-1 Bölüm)
Kızıl Elma 2014 Tetikçi Elsa
Gurbette Aşk Bir Yastıkta 2013
Bu İşte Bir Yalnızlık Var 2013
Kahireli Palas 2013
Laz Vampir Tirakula 2012
Çanakkale Ruhu 2012
Öyle Bir Geçer Zaman ki, 2010-2013, Caroline
Ihr mich auch, 2010, Tina Schulz
Spurlos verschwunden,2010, Sat1
Fahr zur Hölle Gott, 2010, Lilly
Das dicke Ding,2010, Sony Pictures
Stumme Schreie,2010, Signe Lanz
Türk Usulü, 2008, Maria
Evercall, 2008, Dr. Energy
Arbeitstitel: Der Richter, 2008, Yasmina
Komissar Stolberg, 2007, Petra Schnuck
Das Weinen davor,2007, Kika
Soko Köln, 2007, Frau Reese
Hafen der Hoffnung- Die Gustloff, 2007, Lieselotte
Gameshow Marathon, 2007, Glücksfee
One day lovers, 2007, Sylvia
Finanzcheck, 2007, Daniela, Teufel, Engel
Satan Claus, 2007, Jessica Krank
Das Spielzeug, 2007, Van
Der Kanon, 2007, Demokratie, Verwalterin
Cauliflower Power, 2007, Caulie, Daulie, Anne
Heilige Konflikte, 2007, Schwester Katharina
Zeltgeflüster, 2007, Fiona
Kill or be killed, 2007, Sibyll
Speak my language, 2006, Natascha
Ich und die Anderen, 2006, Nicky
Fairy Tell, 2006, Therapeutin
Eine traumhafte Beziehung 2005, Susanne
Das Puppenspiel, 2005, Puppy
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