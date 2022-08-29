Sanat camiasının yaşayan efsanesi İlham Gencer , önceki akşam Titanic Deluxe Bodrum Hotel'de gerçekleşen sürpriz kutlama ile 100. yaş gününü kutladı. Oğlu Bora Gencer 'in organize ettiği doğum günü kutlamasında sanat camiasından dostları, İlham Gencer'i yalnız bırakmadı. Titanic Deluxe Bodrum Hotel Genel Müdürü Mert Aygün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen doğum günü kutlaması ilk olarak yemekle başlarken, daha sonra ana sahnede sanatçı dostları sahneye çıkarak İlhan Gencer'e unutulmayacak bir doğum günü yaşattılar.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › İlham Gencer 100 Yaşına Bastı - Son Dakika

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