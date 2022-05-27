Ünlü popçu sahnenin tozunu atacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü popçu sahnenin tozunu atacak

27.05.2022 11:12
Ünlü popçu sahnenin tozunu atacak

Mehmet Çevik, 4 haziran akşamı Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mehmet Çevik, 4 haziran akşamı Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ünlü sanatçı, o gece unutulmayacak bir şova imza atmak için 4 aydır çalıştığını dile getirdi.

Sahnelerin en eğlenceli ve enerjik isimlerinden Mehmet Çevik, aylardır 4 Haziran gecesi Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konsere hazırlanıyor. Yaşadığı heyecanı paylaşmak için basın mensuplarıyla bir araya gelen Çevik, iddialı konuştu. Biletleri neredeyse tükenme noktasına gelen konseri için büyük bir şov hazırladığını söyleyen Çevik, "4 aydır bu konsere hazırlanıyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Çok iddialı bir konser geliyor. Öyle inanıyorum ki 4 Haziran benim sanat hayatımın miladı olacak. O geceden sonra her şeyin değişeceğine inanıyorum" dedi.

Bir süredir single çalışması yapmayan Mehmet Çevik, gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu da yanıtladı. Hala kendisini heyecanlandıracak bir şarkı bulamadığını belirten Çevik, "Doğru zamanda doğru şarkıyı bulursam single yaparım. Ama özellikle yaz sezonunda ekstralar, konserler, özel organizasyonlar derken öylesi ne yoğunum ki zaten stüdyoya girmeye vakit yok" ifadelerini kullandı. - BURSA

Ünlü popçu sahnenin tozunu atacak
Ünlü popçu sahnenin tozunu atacak
Ünlü popçu sahnenin tozunu atacak

YORUMLAR
500
Kenan Doğulu'nun Bursa heyecanı Kenan Doğulu'nun Bursa heyecanı Kıraç Bursa'yı Türk Bayrağı ile coşturdu Kıraç Bursa'yı Türk Bayrağı ile coşturdu
Kaynak: İHA

Açıkhava Tiyatrosu, Mehmet Çevik, Haziran, Bursa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü popçu sahnenin tozunu atacak - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:43:54. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü popçu sahnenin tozunu atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement