Elon Musk, gamalı haç paylaşan rapçi Kanye West'in Twitter hesabını askıya aldı - Son Dakika
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Elon Musk, gamalı haç paylaşan rapçi Kanye West'in Twitter hesabını askıya aldı

02.12.2022 15:44

Ünlü rapçi Kanye West, Adolf Hitler'in simgesi olarak kullanılan gamalı haç sembolünün bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Yahudi karşıtı söylemlerinden dolayı tepki çeken West'in bu paylaşımı sonrası Elon Musk, rapçinin hesabını askıya aldı.

Şov yıldızı Kim Kardashian'dan boşandıktan sonra adı sürekli skandala karışan Kanye West'in son yaptığı paylaşım bardağı taşırdı.

"KANYE WEST KURALI İHLAL ETTİ"

Aylardır Yahudi karşıtı söylemlerinden dolayı dünyaca ünlü markaların dahi yüz çevirdiği ünlü rapçi son olarak Twitter hesabından Adolf Hitler'in simgesi olarak kullanılan gamalı haç sembolünün bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Paylaşım kısa süre içinde kaldırıldı. Musk ise, "Kanye West şiddet teşvik kuralını tekrar ihlal etti, hesabı askıya alınacak" açıklamasında bulundu.

Elon Musk, gamalı haç paylaşan rapçi Kanye West'in Twitter hesabını askıya aldı

HESABI ASKIYA ALINDI

Bir sosyal medya kullanıcısının "Elon lütfen bunu düzelt" ifadelerine yanıt veren Musk, "Üzgünüm, elimden geleni yaptım. Ancak tüm bunlara rağmen tekrar kuralları ihlal etti. Hesap askıya alınacak" dedi. Musk bir diğer açıklamasında da şu ifadeleri kullandı: "Açıklığa kavuşturmak için tekrar söylüyorum, hesabı şiddete teşvik ettiği için askıya alındı."

Elon Musk, gamalı haç paylaşan rapçi Kanye West'in Twitter hesabını askıya aldı
Elon Musk, gamalı haç paylaşan rapçi Kanye West'in Twitter hesabını askıya aldı
Elon Musk, gamalı haç paylaşan rapçi Kanye West'in Twitter hesabını askıya aldı
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Kanye West, Elon Musk, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Elon Musk, gamalı haç paylaşan rapçi Kanye West'in Twitter hesabını askıya aldı - Son Dakika


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