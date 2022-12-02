Elon Musk, gamalı haç paylaşan rapçi Kanye West'in Twitter hesabını askıya aldı

Şov yıldızı Kim Kardashian'dan boşandıktan sonra adı sürekli skandala karışan Kanye West'in son yaptığı paylaşım bardağı taşırdı.

"KANYE WEST KURALI İHLAL ETTİ"

Aylardır Yahudi karşıtı söylemlerinden dolayı dünyaca ünlü markaların dahi yüz çevirdiği ünlü rapçi son olarak Twitter hesabından Adolf Hitler'in simgesi olarak kullanılan gamalı haç sembolünün bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Paylaşım kısa süre içinde kaldırıldı. Musk ise, "Kanye West şiddet teşvik kuralını tekrar ihlal etti, hesabı askıya alınacak" açıklamasında bulundu.

HESABI ASKIYA ALINDI

Bir sosyal medya kullanıcısının "Elon lütfen bunu düzelt" ifadelerine yanıt veren Musk, "Üzgünüm, elimden geleni yaptım. Ancak tüm bunlara rağmen tekrar kuralları ihlal etti. Hesap askıya alınacak" dedi. Musk bir diğer açıklamasında da şu ifadeleri kullandı: "Açıklığa kavuşturmak için tekrar söylüyorum, hesabı şiddete teşvik ettiği için askıya alındı."