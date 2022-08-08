Norm Ender, konserinde garsonun başından içki döken Demet Akalın'a gönderme yaptı: Çaptan düşen popçu - Son Dakika
Üye Girişi

Norm Ender, konserinde garsonun başından içki döken Demet Akalın'a gönderme yaptı: Çaptan düşen popçu

08.08.2022 08:27
Norm Ender, konserinde garsonun başından içki döken Demet Akalın'a gönderme yaptı: Çaptan düşen popçu

Ünlü rapçi Norm Ender, konserinde şampanyayı garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a gönderme yaptı. Sahnede şampanya içen Ender, "İçkiyi kafandan aşağı dökeyim mi? Ben asla öyle bir şey yapmam, bunu ancak çaptan düşen popçu yapar" dedi.

Konserinde getirilen şampanyaya beğenmediği için garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a tepkiler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada gündem olan ve meslektaşları dahil birçok kişiden tepki alan Akalın'a bir gönderme de Norm Ender'den geldi.

NORM ENDER: BUNU ÇAPSIZ VE SAKİL BİR POPÇU YAPAR

Norm Ender, konserinde "Bu ne elma suyu gibi" diyerek elindeki içkiyi garsonun başından aşağı döken Akalın'a gönderme yapmak için sahnesinde içki istedi. Gelen içkiyi içen Norm Ender, getiren kişinin yanına giderek "Bu ne biçim şampanya ya. Tuzlu su gibi ya. Kafandan aşağı dökeyim mi? Tabi ki de şaka... Sahnede hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Bunu anca çaptan düşmüş, modası geçmiş, sakil bir popçu yapar arkadaşlar" diyerek Akalın'a gönderme yaptı.

Norm Ender, konserinde garsonun başından içki döken Demet Akalın'a gönderme yaptı: Çaptan düşen popçu

DEMET AKALIN: GURBETÇİ MÜŞTERİLER İSTİYOR

İçkiyi garsonun başından aşağı döktüğü sosyal medyada viral olan Demet Akalın, gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaparak "Bu 10 yıldır yapılan bir şey. O gece de personel şefinin kendisi 'dök dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme! Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme! İğne ile Sahneye Çıktı İğne ile Sahneye Çıktı

Demet Akalın, Norm Ender, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Norm Ender, konserinde garsonun başından içki döken Demet Akalın'a gönderme yaptı: Çaptan düşen popçu - Son Dakika


Son Dakika
00:21 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını açıkladı: Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti
00:07 İsrail ve Filistin arasında ateşkes kararı! Anlaşmadaki bir madde dikkat çekti
00:04 Bakan Murat Kurum'un İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olacağı öne sürüldü
23:48 Eve geç gelme tartışması kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk, babasını feci şekilde öldürdü
23:46 Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray üç puana Gomis'in son dakika golüyle ulaştı
23:36 Plajda şortunu indirdi! Linçten yüzerek kaçmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi
23:20 Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu
22:57 Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı
22:47 Kulisleri hareketlendiren iddia! Muhalefet, HDP'yi dışarıdan destek için ikna etmeye çalışacak
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 08:27:13. #1.13#
SON DAKİKA: Norm Ender, konserinde garsonun başından içki döken Demet Akalın'a gönderme yaptı: Çaptan düşen popçu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement