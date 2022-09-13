Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in göbeği açık fotoğrafına yorum yağdı - Son Dakika
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in göbeği açık fotoğrafına yorum yağdı

13.09.2022 00:01

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam eden ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, son olarak göbeğini açıkta bırakan bir tişört tercih ederek bu anlarını Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımın altı yorumlarla doldu.

Çorum'da gerçekleştireceği konser iptal edilen ve bu durumun psikolojisini etkilediği ifade eden Aleyna Tilki'ye en büyük destek, annesi Havva Öztel'den geliyor. Kızını bir an olsun yalnız bırakmayan Öztel, sosyal medya hesabından hem kızlarının hem de kendisinin fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

"SENİ KALBİNDEN KOVDUM" ADLI ŞARKIYI SESLENDİ

Öztel, geçtiğimiz aylarda "Seni kalbimden kovdum" adlı şarkıya klip çekerek, müzik piyasasına atıldı. Şarkısı hem eleştiri hem de beğeni alan Öztel, bu sefer Instagram'dan paylaştığı pozlar nedeniyle gündemde.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göbeğini açtı, fotoğrafın altı yorum doldu

GÖBEĞİNİ AÇIK BIRAKTI

Göbeğini açık bırakan bir tişört ve spor eşofmanı tercih eden Öztel, bu kombiniyle çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı. Fotoğrafın altı kısa süre içerisinde yorumlarla doldu. Takipçileri fotoğraf için "Çok hoşsun, güçlü kadın, harika uyum" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o pozlar:

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göbeğini açtı, fotoğrafın altı yorum doldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göbeğini açtı, fotoğrafın altı yorum doldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göbeğini açtı, fotoğrafın altı yorum doldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göbeğini açtı, fotoğrafın altı yorum doldu
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Aleyna Tilki, Havva Öztel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in göbeği açık fotoğrafına yorum yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in göbeği açık fotoğrafına yorum yağdı - Son Dakika
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