Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in göbeği açık fotoğrafına yorum yağdı

Avrupa kışı nasıl geçireceğini planlarken, Putin bir kez daha Batı'ya meydan okudu

Çorum'da gerçekleştireceği konser iptal edilen ve bu durumun psikolojisini etkilediği ifade eden Aleyna Tilki'ye en büyük destek, annesi Havva Öztel'den geliyor. Kızını bir an olsun yalnız bırakmayan Öztel, sosyal medya hesabından hem kızlarının hem de kendisinin fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

"SENİ KALBİNDEN KOVDUM" ADLI ŞARKIYI SESLENDİ

Öztel, geçtiğimiz aylarda "Seni kalbimden kovdum" adlı şarkıya klip çekerek, müzik piyasasına atıldı. Şarkısı hem eleştiri hem de beğeni alan Öztel, bu sefer Instagram'dan paylaştığı pozlar nedeniyle gündemde.

GÖBEĞİNİ AÇIK BIRAKTI

Göbeğini açık bırakan bir tişört ve spor eşofmanı tercih eden Öztel, bu kombiniyle çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı. Fotoğrafın altı kısa süre içerisinde yorumlarla doldu. Takipçileri fotoğraf için "Çok hoşsun, güçlü kadın, harika uyum" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o pozlar: