Demet Akalın'a lazer tutarak dalga geçtiler: Hemen alın onu oradan - Son Dakika
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Demet Akalın'a lazer tutarak dalga geçtiler: Hemen alın onu oradan

28.08.2022 21:44

Polemikleriyle gündemde olan Demet Akalın, konser verdiği sırada kendisine ve dansçılarına lazer tutan bir kişiye ateş püskürdü. Dinleyicinim dışarı çıkartılması için görevlilere emirler yağdıran popçu, "Hemen alın onu oradan. Hiç hakkın yok! Alın onu oradan. Göremeyecek adam. Program başladığından beri ayıptır ya" sözlerini sarf etti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Samsun'da sahne aldı. Akalın, konserin başladığı andan itibaren kendisine ve dansçılara lazer tutan bir kişiye çok sinirlendi.

"ALIN ONU ORADAN"

Şarkısına ara verip görevlilere seslenen Akalın, "O Zeki arkadaşı alın. Şşşt alo.. Gözümüze gözümüze lazer tutan abi. Hemen alın onu ordan. Hiç hakkın yok! Alın onu oradan. Göremeyecek adam. Program başladığından beri ayıptır ya.'' ifadelerini kullandı.

Görevliler şahsı konser alanından çıkarırken, ünlü şarkıcı ise konserine devam etti.

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Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın'a lazer tutarak dalga geçtiler: Hemen alın onu oradan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akalın'a lazer tutarak dalga geçtiler: Hemen alın onu oradan - Son Dakika
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