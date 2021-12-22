Üye Girişi
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

22.12.2021 08:16
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Başarılı şarkıcı Derya Uluğ, önceki akşam kadınsal bir rahatsızlıktan dolayı apar topar hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddileştiği için yoğun bakıma alınan şarkıcı, durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edildi.

Yıllar önce çıkardığı Okyanus isimli şarkısıyla şöhreti yakalayan genç şarkıcı Derya Uluğ, önceki akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Habertürk'te yer alan habere göre, kadınsal bir rahatsızlıktan dolayı evinde fenalaşan şarkıcı, Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddileşen Uluğ, yoğun bakım servisine alındı. Sağlık durumu iyiye giden genç şarkıcı, normal odaya alındıktan sonra taburcu edildi.

Evinde dinlenen başarılı şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ hastanelik oldu
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Derya Uluğ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Derya Uluğ sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
08:12 7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
08:04 Son dakika: 22 Aralık Çarşamba dolar ne kadar oldu? İşte en güncel rakamlar
07:54 "Kor korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi
07:52 Son dakika: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor mu? İşte güncel fiyatlar
07:41 Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı
07:36 Son dakika: Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Beklenen kar geldi
07:30 İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu
01:04 Bakan Nebati'nin yeni sistemle ilgili soruya verdiği cevap gündem oldu: Gözlerimin içine bakın Gülçin Hanım, ne görüyorsunuz
00:41 İstanbul'da her yer beyaza büründü
00:24 Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe paylaşımına taraftarlardan beğeni yağmuru
7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı 7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı         
08:13
"Kor korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kor korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Merkez Bankası: İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri için vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek Son Dakika! Merkez Bankası: İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri için vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek         
19:57
Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı         
18:36
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim         
12:44
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 08:21:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Derya Uluğ sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement