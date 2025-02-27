Ünlü şarkıcı, hayranlarına sahnede mikrofon fırlattıktan sonra yere düştü - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı, hayranlarına sahnede mikrofon fırlattıktan sonra yere düştü

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75 yaşındaki ünlü müzisyen Billy Joel, Connecticut'taki Mohegan Sun konser salonunda düşerek izleyicileri endişelendirdi. 'It's Still Rock and Roll to Me' şarkısını söylerken mikrofonunu kalabalığa atan Joel, dengesini kaybederek sırtüstü düştü. Düşüşün ardından hızla toparlanan Joel, konserine devam etti ve başarıyla tamamladı.

27.02.2025 15:24  Güncelleme: 15:29
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Connecticut'taki Mohegan Sun konser salonunda 75 yaşındaki ünlü müzisyen Billy Joel, performansı sırasında sahnede düşerek izleyicileri endişelendirdi.

Hafta sonu gerçekleşen olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda, "It's Still Rock and Roll to Me" şarkısını söyleyen Joel'in, mikrofonunu kalabalığa attıktan sonra dengesini kaybederek sırtüstü düştüğü görülüyor. Ekibi hemen yardımına koştu.

Konser tanıklarından biri, "Sahne boyunca aksayarak yürüyordu ve bir ara mikrofon standını baston gibi kullanıyordu. Düştüğünde tüm salon nefesini tuttu," diye anlattı.

Düşüşün ardından Joel hızla toparlandı ve profesyonelce performansına devam etti. Konserin geri kalanını başarıyla tamamladı ve bir kapanış şarkısı daha söyledi.

Bazı izleyiciler Joel'in fiziksel durumu hakkında endişelerini dile getirirken, birçok hayranı hala iyi performans sergilediğini belirtiyor. X (eski adıyla Twitter) platformunda bir konser katılımcısı, "Fantastik bir gösteriydi! Hala o yüksek notaları yakalayabiliyor ve sahneyi yönetebiliyor!" yorumunu yaptı.

Piano Man olarak da bilinen Billy Joel, şu anda dünya çapında bir stadyum turnesi gerçekleştiriyor. Turne 29 Mart'ta Detroit'te başladı ve Kasım ayına kadar ABD'de devam edecek. Ardından Birleşik Krallık'ta İskoçya ve Liverpool'da da konserler verecek. Haberlere göre, tur boyunca Sting, Stevie Nicks ve Rod Stewart gibi özel konuklar da ona eşlik edecek.

Ünlü şarkıcı, hayranlarına sahnede mikrofon fırlattıktan sonra yere düştü
Ünlü şarkıcı, hayranlarına sahnede mikrofon fırlattıktan sonra yere düştü
Ünlü şarkıcı, hayranlarına sahnede mikrofon fırlattıktan sonra yere düştü
Ünlü şarkıcı, hayranlarına sahnede mikrofon fırlattıktan sonra yere düştü
Ünlü şarkıcı, hayranlarına sahnede mikrofon fırlattıktan sonra yere düştü

Amerika Birleşik Devletleri, Magazin, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı, hayranlarına sahnede mikrofon fırlattıktan sonra yere düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • mert çelik:
    alkol sısede durdugu gıbı durmuyor 3 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Show time 2 0 Yanıtla
  • Murat:
    dede git eve torun sev 0 0 Yanıtla
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